Vánoční projev bez Vánoc, vůbec nic mě nepřekvapilo, hodnotí prezidentovo poselství komentátor Šídlo

Prezident Miloš Zeman přesunul před lety novoroční poselství na Vánoce. Podle komentátora serveru Seznam Zprávy Jindřicha Šídla je to ale taková nová tradice vánočního projevu bez Vánoc. Začátek letošního poselství podle něj vypadal smířlivě, nic ho ale nepřekvapilo. Prezident Zeman mluvil o pomalém soudnictví, pomalé výstavbě a o příliš mnoho daňových výjimkách. Naopak vyzdvihl ekonomický růst, nízkou nezaměstnanost nebo vyšší mzdy a důchody. Praha 15:00 26. prosince 2019

Jsou podle vás ony prezidentem zmíněné oblasti to hlavní, co trápí Českou republiku?

Jsou to nepochybně důležité věci, v tom má prezident pravdu. To, co vypíchl, jak stavební, tak soudní řízení, jsou věci, které jsou objektivně v Česku pomalé. Jen nevím, co to má společného s vánočním poselstvím.

Prezident Zeman před šesti lety poprvé přesunul tradiční novoroční projev na Vánoce, na druhý svátek vánoční, a je velmi složité si vzpomenout, kdy za těch šest let, a letos tomu bylo stejně, jeho projev obsahoval něco, co by se týkalo Vánoc. Je to taková nová tradice vánočního projevu bez Vánoc.

Můžeme se radovat třeba z ekonomického růstu, relativně nízkého státního dluhu, nezaměstnanosti i vyšších mezd a penzí. O tom také prezident mluvil.

To samozřejmě můžeme. Začátek projevu vypadal velmi smířlivě. Prezident naskočil na optimistickou vlnu, kterou se tady snaží, a myslím, že to není špatně, šířit předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Že po letech, kdy země skutečně nežila v dobré náladě, je teď ve fázi ekonomického vzestupu. Otázkou je, jak dlouho bude trvat. A to je úplně v pořádku.

Jiná věc je, jestli se v 15minutovém vánočním poselství nenajde také místo pro jiné věci než pro stavební řízení, soudní řízení a dlouhou přednášku na téma globální oteplování, aniž bychom si kdy všimli, že by byl prezident v tomto oboru významnou světovou autoritou.

Prezident také v tomto ohledu varoval, že by se z Evropy mohl stát ekologický skanzen s nižší životní úrovní obyvatel. Jsou takové obavy na místě?

Nemyslím si to, ta debata je pochopitelně velmi široká, často i dramatická. Je zajímavé, že z Česka na toto téma skoro nejhlasitěji za posledních deset let znějí hlasy jeho prezidentů, nikoli vědců, ale volených politiků. Mluvím jak o Václavu Klausovi, tak Miloši Zemanovi, kteří, aniž by v tomto tématu měli speciální vzdělání nebo znalosti, v něm našli zalíbení.

Zazněla také pochvala za přípravu Národního investičního plánu. Nejde podle něj jen o zásobník projektů. Souhlasíte s tím?

Ne tak úplně. Celý slavný Národní investiční plán je trochu marketingová bublina. Navíc, jak jsme se dozvěděli před Vánoci, jsou v něm věci, o nichž ani nevědí ti, kterých by se měl týkat, a na jejichž území, myslím tím obce, by měly vzniknout.

Na druhou stranu to, že někdo sepsal priority země na příští období, asi není nic špatného. Ale je to plán na 30 let a v Česku se tradičně uvažuje od voleb k volbám, tudíž je otázka, jak třeba po roce 2021 bude s tímto dokumentem naloženo.

Překvapilo vás na tom projevu něco?

Vůbec nic. Všechno jsme v zásadě slyšeli během roku v prezidentových tradičních čtvrtečních rozhovorech na televizi Barrandov. Tohle byl jenom sestřih toho, co on považuje za nejdůležitější.