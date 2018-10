OBRAZEM: Necelý metr čtvereční na osobu, bez internetu a pohodlí. Podívejte se do krytu Folimanka

Během prohlídky krytu Folimanka lidé vidí nejstarší, štolovou část krytu i nejrůznější technické místnosti.

„Jedná se o protiatomový, štolový kryt civilní ochrany z přelomu 50. a 60. let 20. století, který nebyl nikdy použit. Skládá se ze dvou hlavních tubusů, každý má délku kolem 125 metrů, a to je místo, kde by seděli ukrývané osoby. Kapacita krytu je 1300 lidí. Vybavený je několika studnami, filtroventilačními a prachovými komorami, dámskými a pánskými záchody, energetickým centrem, márnicemi, spojovatelnou, kyslíkárnami, nouzovými východy a výlezy,“ popisuje pro Český rozhlas Vltava dobrovolnice Jana Eva Hrouzková, která je návštěvníkům během veřejných prohlídek k dispozici.

Veřejné prohlídky se konají vždy jednu sobotu v měsíci a jsou nekomentované. Návštěvníci ale mohou pracovníkům Úřadu městské části Prahy 2 a dobrovolníkům klást dotazy.

„Návštěvníky nejčastěji zajímá, jestli je tady televize nebo společenská místnost, a také hledají postele. Nic takového ale tady nenajdou. Všechny místnosti jsou technického charakteru a ukrývané osoby by do nich neměli přístup, pouze údržba,“ říká dobrovolnice.

„Kryt Folimanka byl pro nouzové ukrytí obyvatelstva, lidé by tady seděli na lavičkách. Na každého ukrývaného připadá necelý jeden metr čtvereční,“ dodal Ladislav Veselák z Oddělení krizového řízení a bezpečnosti Úřadu městské části Prahy 2.

Bez internetu a pohodlí

Návštěvníci si většinou nedokážou představit, že by se tady ukrývali. Nemohli by si sem totiž vzít například domácí mazlíčky a obzvlášť mladým lidem pak podle Hrouzkové vadí ještě něco jiného.

„Nemohli by tady používat zásuvky, neměli by tady internet, pohodlí. Veškeré věci jako evakuační zavazadlo, jídlo, vodu a léky by si museli přinést sami a tři dny by seděli na lavičkách. Na tohle nepohodlí nejsou zvyklí a nedokážou si ho představit,“ popisuje Hrouzková. „Říká se, že jedna z věcí, kterou si do krytu zabalíte s sebou, jsou nějaké stolní hry, karty,“ řekl Ladislav Veselák.

Jak si sbalit evakuační zavadlo a další instruktážní videa lidé mohou během prohlídky zhlédnout v ošetřovně, která se proměnila v kino. V některých chodbách a místnostech jsou zase k vidění různé výstavy.