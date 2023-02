MEDIAN: Tři ze čtyř Čechů rok od počátku války míní, že vpád Ruska na Ukrajinu je neobhajitelný

I po roce většina Čechů odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu. Ukázal to průzkum agentury Median pro Český rozhlas. To, že válka je neobhajitelná ruská agrese, si myslí tři čtvrtiny lidí. Sociologové se na názor Čechů poprvé ptali přesně před rokem, jen pár hodin po začátku invaze. Stejné otázky položili lidem i před týdnem. Odpovídalo na ně přes tisíc dospělých respondentů z celého Česka. PRŮZKUM Praha 8:35 24. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Lidí, co kroky Ruska odsoudilo, bylo před rokem více. Tehdy to bylo skoro devět Čechů z deseti, teď je to 75 procent. Pořád je to ale vysoký počet, uvádí ředitel agentury Median Přemysl Čech.

„Česká veřejnost se neotočila, stojí konzistentně na straně Ukrajiny. Rozdíl na úrovni 12 procent znamená určitý pokles podpory ale není nijak zásadní,“ říká.

Naopak přibylo lidí, co odmítají, že by válka byla neomluvitelnou ruskou agresí. Je jich skoro pětina. Platí, že respondenty v tomto případě rozděluje věk.

Mladí lidé se postavili spíš za Ukrajinu. Čím byli respondenti starší, tím více se přikláněli k proruské odpovědi.

Byli to taky často lidé se základním vzděláním, ti, co nepracují, voliči hnutí ANO, SPD nebo Andreje Babiše. Ruskou invazi naopak i po roce odsuzuje většina lidí, co v prezidentských volbách dali hlas Petru Pavlovi.

I po roce převládá názor, že jde o akt ruské agrese, pokles je pouze o 12 procentních bodů | Zdroj: Median pro Český rozhlas

Horší život

Obavy z dopadů války se oproti loňskému roku ale skoro nezměnili. Osm z deseti Čechů se obává, že kvůli konfliktu budou mít v tuzemsku horší život. Před rokem to bylo devět lidí z deseti.

„Já bych očekával, že obavy naopak vzrostou. Naši spoluobčané zažili, že se nás opravdu konflikt negativně dotýká. Svým způsobem je to pozitivní, když obavy trošku klesly, oni by totiž mohli stoupat,“ dodává Čech.

Nejvíc se Češi bojí dlouhé války, ve které budou umírat lidé. Úplně stejný počet – 86 procent respondentů – má obavy ze zdražování.

Kdy to skončí?

Za rok války se výrazně změnila představa Čechů, jak dlouho konflikt potrvá. Loni na jaře si většina lidí myslela, že maximálně do půl roku válka skončí. Necelá desetina Čechů tehdy odhadovala, že bude po všem dokonce do dvou týdnů. Teď už je situace jiná.

„Nyní skoro nikdo neuvažuje, že by konflikt skončil do dvou týdnů. Tuhle variantu uvedlo jedno procento respondentů,“ vysvětluje.

Skoro tři čtvrtiny lidí si myslí, že válka potrvá ještě minimálně rok. S takovou variantou přitom před rokem počítal jen každý sedmý respondent.

Většina lidí si přeje, aby v konfliktu zvítězila Ukrajina — konkrétněji to je 51 procent respondentů. Více než třetina Čechů se ale přiklání k tomu, aby konflikt skončil dočasným mírem a nevyhrál tak nikdo. Těch, kteří chtějí vítězství jen pro Rusko, je necelá desetina.

Míra obav z negativního vlivu konfliktu se téměř nemění | Zdroj: Median pro Český rozhlas