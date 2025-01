Registr vyřazených dárců spermií a vajíček se zatím nespustil. Novela s ním přitom počítala už od října

Spuštění národního registru vyřazených dárců spermií a vajíček se odkládá. Stát zatím nestihl zcela vyvinout potřebný centrální systém shromažďující údaje dárců. Zákon, který reprodukčním klinikám nařizuje taková data státu zasílat, přitom platí už od října loňského roku. Zpoždění měla i databáze všech lidí, kteří pohlavní buňky darovali, ta ale už od prosince funguje. Původní zpráva Praha 5:00 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Registr vyřazených dárců pohlavních buněk by se mohl spustit až od září | Foto: Natalya | Zdroj: Alamy / Alamy / Profimedia

V říjnu loňského roku začala platit novela, která přinesla významný posun v předávání informací v dárcovském programu spermií a vajíček. Reprodukční kliniky musí nově hlásit do centrální databáze všechny své dárce.

Stát měl vytvořit i registr vyřazených dárců pohlavních buněk. Zapisovali by se do něj ženy a muži, kteří by měli po darování nějaké zdravotní komplikace nebo se z jejich buněk narodilo dítě s vrozenou vadou. Kliniky by si pak mohly v reálném čase ověřit, zda uchazeče o dárcovský program už jiné zařízení v Česku nevyřadilo.

Spuštění tohoto systému ale nabírá zpoždění. Zpočátku se očekávalo, že se stihne připravit k začátku ledna, nyní se termín oddálil. „Tým plánuje, že implementace bude probíhat během první poloviny roku 2025, v ostrém provozu ve třetím kvartálu 2025,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

„Vzhledem k nevelkému počtu očekávaných záznamů bude možno, aby centra zadala data i zpětně, minimálně za rok 2025 tak, aby data za tento rok byla úplná,“ plánuje Dušek.

Únik údajů nehrozí

Naopak od začátku ledna by se už centra asistované reprodukce měla napojit na registr všech dárců. Do něj se podle zákona zasílá rodné číslo, trvalý pobyt, osobní a rodinná anamnéza nebo povolání.

Dárcovský program v Česku přesto zůstává dál anonymní a podle Duška nehrozí žádné zneužití údajů. „Nikdy se nezpracovávají ani nepublikují osobní údaje a všechny výstupy z registru musí být striktně agregované. Přístup k datům je zabezpečen na maximální úrovni a je logován,“ říká.

Že se kliniky na registr již napojují a začínají posílat data, potvrdil serveru iROZHLAS.cz i Štěpán Machač, předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.

„My úplně začínáme, je to povinnost. Čekám na konec ledna, kdy bude první schůzka s ÚZISem, abych viděl, kolik dat je, kdo dodává a kdo ne,“ popsal lékař, který podle rejstříku skutečných majitelů spoluvlastní několik klinik z koncernu FutureLife.

Už tento základní registr by pak podle něj měl klinikám zasílat upozornění, když k vyřazení nějakého dárce dojde.

Šestkrát a dost

Do Sněmovny navíc míří další novela, kterou schválila vláda. Nově by podle ní mohla anonymní dárkyně podstoupit odebrání pohlavních buněk maximálně šestkrát v životě. I tento údaj by měli státní statistici zaznamenávat a pokud by žena na kliniku přišla posedmé, lékaři by se měla rozsvítit varovná hláška.

Z dostupných dat, která serveru iROZHLAS.cz poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky, pak vyplývá, že po koronavirovém roce 2020 opět narůstá počet cyklů s cílem darování vajíček. Například v roce 2022 ženy v Česku darovaly pohlavní buňky celkem v 5432 případech. Naprostou většinu těchto odběrů podstupují Češky.

Při pohledu na příjemce těchto pohlavních buněk je zřejmé, že každý rok více než 80 procent vajíček putuje k zahraniční klientele, která do Česka míří za kvalitními a finančně dostupnými službami asistované reprodukce.

Server iROZHLAS.cz už dříve popsal osudy dětí, které vznikly z darovaných pohlavních buněk a nyní se snaží dopátrat svého biologického rodiče nebo sourozence. Přestože ti by navždy měli zůstat v utajení.

Využívají k tomu komerčně dostupné testy DNA a výsledky z nich následně nahrávají do celosvětových databází hledajících shodu.