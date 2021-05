Rosatom se nezúčastní tendru na Dukovany samostatně ani v konsorciu. Brání mu tři pojistky

Společnost ČEZ dodala do zadávací dokumentace k tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany pojistku proti účasti ruské společnosti Rosatom. Dokument teď jasně říká, že se tendru můžou zúčastnit výhradně firmy, které projdou bezpečnostním posouzením - tedy vyplní takzvaný bezpečnostní dotazník. Vláda přitom už v dubnu rozhodla, že dotazník pošle jen třem uchazečům, Rosatom mezi nimi není. Původní zpráva Praha 7:06 5. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podmínku o bezpečnostním posouzení přidal ČEZ do dokumentace v posledních dnech. „Stále není konečná verze této zadávací dokumentace. Stále jde o pracovní verzi, ale je to součástí této poptávkové dokumentace s tím, že fakticky budou ale osloveni jen ti tři vyjmenovaní a vládou schválení uchazeči,” řekl mluvčí Ladislav Kříž.

Vláda vyřadila Rosatom z tendru na dostavbu Dukovan poté, co vyšlo najevo důvodné podezření o zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích před sedmi lety. Podle ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) je vyloučené, aby se Rosatom tendru zúčastnil.

Slouží k tomu několik pojistek. „Tím, že jsme řekli, že se mohou bezpečnostního posouzení zúčastnit pouze tři subjekty a ty jsme explicitně jmenovali. A současně nemůže být jiný subjekt přizván do tendru, pokud se nezúčastní bezpečnostního posouzení, což je dáno v zadávací dokumentaci. A navíc je tam pojistka bezpečnostních složek,“ vysvětlil Českému rozhlasu Havlíček.

Konsorcium je mimo hru

Rosatom se k dostavbě Dukovan nedostane ani v rámci konsorcia s některým s uchazečů, tedy francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP nebo americko-kanadským Westinghousem. To zajistilo vládní usnesení.

„Nemůže se zúčastnit konsorcia, když v tom vládním usnesení je to, že pouze tyto tři společnosti mohou dodávat jaderné technologie. To není jenom jaderný ostrov, tím pádem nemůže dodávat ani kritickou jadernou infrastrukturu,“ dodal ministr.

Případné konsorcium při stavbě jaderných bloků v Dukovanech už dříve v rozhovoru pro Radiožurnál odmítli uchazeči z Francie a Jižní Koreje. Šéfka komunikace americko-kanadské firmy Westignouhouse Marta Newhartová to zatím nechtěla komentovat.

„Bude to jedna z mnoha věcí, kterou budeme řešit. Je příliš předčasné to komentovat, protože tendr ještě nezačal,“ řekla.

Současné podmínky

Ředitel středoevropské pobočky Rosatomu Zdeněk Šíma už dříve řekl, že společnost konsorcium v případě účasti na dostavbě Dukovan nevylučuje.

„Pokud to bude omezeno na to, že bychom měli být v konsorciu bez naší jaderné technologie pouze s dodavatelem jiné, tak by to pro nás bylo velmi obtížné. Neříkám, že nemožné. Až se podívám na podmínky, tak bychom se tím asi zabývali,“ vysvětlil.

Tato varianta je přitom podle současných podmínek ministerstva průmyslu a ČEZu jediná možná. Vyřazení Rosatomu po kauze Vrbětice zpochybňoval bývalý zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl.

Je přesvědčený, že vládní usnesení ruskou firmu jednoznačně nevylučuje, a podmínka v zadávací dokumentaci, že by se do tendru mohla přihlásit jen z hlediska bezpečnosti prověřená firma, podle něj problém neřeší. „Zadávací dokumentace podle jiných mediálních vyjádření, která bude předávána potencionálním dodavatelům v rámci bezpečnostního posouzení, je pouze předběžná dokumentace, to znamená nezávazná,“ řekl.

Bezpečnostní dotazník už ČEZ dokončil. Zatím ho ale třem uchazečům neposlal. „Minulý čtvrtek na zasedání stálého výboru pro energetiku ještě došlo k závěru, že před samotným odesláním dopisu ještě jednou dopis zkouknou jak ministerstvo průmyslu a obchodu, tak ministerstvo vnitra. Teprve budeme moci toto bezpečnostní posouzení rozběhnout a zaslat ho na tři uchazeče, kteří v tuto chvíli ve výběru jsou,“ popsal mluvčí Ladislav Kříž.

Bezpečnostní dotazníky by tak uchazeči měli dostat ještě tento měsíc.