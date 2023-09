Markéta Pekarová Adamová: Iluze už jsem v politice ztratila. Ale dokud mám ideály, tak v ní budu

„Iluze už jsem v politice ztratila, ale zachovávám si ideály. A dokud mám ideály, tak v ní budu,“ říká v Interview Plus vysílaného z Kavárny POTMĚ provozované Nadačním fondem Českého rozhlasu.

Tak jako jiní politici a političky bývá Pekarová Adamová terčem anonymních urážek na sociálních sítích, které míří na vzhled, inteligenci či rodinu: „Ohrazuji se vůči nim, ať se to týká kohokoli. Vadí mi, že se v této otázce jako politici nedokážeme sjednotit a mluvit společným hlasem. Někteří to naopak v lidech podněcují a to mi vadí a opravdu mě to mrzí.“

Jako žena je prý terčem urážek častěji než mužští kolegové, přičemž politika hraje zástupnou roli. „Mnozí si představují, že žena má pečovat o rodinu, ale ne být veřejně aktivní, ať už v politice, nebo jinde. Možná to v nich vzbuzuje podvědomé obavy. Tyto předsudky se dají překonat a je možné s tím pracovat, pokud z toho nevyplývají útoky charakteru výhrůžek,“ dodává.

K útokům přitom nedochází jen na sociálních sítích, ale odehrávají se i na půdě Parlamentu. Poslanci na sebe nemohou útočit přímo, ale oslovují se vždy prostřednictvím předsedajícího:

„Má to za účel zmírnit napětí. Myslím, že to pomáhá – když máte říct: ‚Pane poslanče, prostřednictvím předsedajícího vám chci říct, že jste vůl‘, tak to právě proto neřeknete. Ale úplně se to tím neřeší,“ připouští.

Pekarová Adamová by také proto byla pro zpřísnění jednacího řádu Sněmovny, zejména pokud jde o to, jak dlouho mohou řečníci mluvit při jednání o programu schůze. Zatímco v předchozích volebních obdobích to zabralo pár desítek minut, nyní to jsou desítky hodin téměř na každé schůzi.

Ukázka politické kultury

S politickou kulturou úzce souvisí i to, jak se strany vypořádávají s kauzami. Případ exposlance Dominika Feriho, který je obžalovaný ze dvou případů znásilnění a jednoho pokusu o něj, podle předsedkyně TOP 09 ukazuje, že se strana k problému postavila čelem.

„Ten člověk skončí ve všech svých funkcích a už nikam nekandiduje – to je přesně ta politická kultura, po níž voláme,“ deklaruje s tím, že i na výsledku voleb v Praze je vidět, že to voliči vnímají jako záležitost jednotlivce.

Za příkladnou označuje také reakci TOP 09 v případě jejího expředsedy a nyní europoslance Jiřího Pospíšila, který byl odvolán z funkce náměstka primátora. Stále znovu ale musí vysvětlovat svou spojitost s kauzou Dozimetr na pražském magistrátu.

„Týkalo se to našeho řadového člena Jiřího Fremra, který odešel dřív, než by byl také vyloučen. Pana Pospíšila jsem vyzvala k tomu, aby s ním ukončil veškeré kontakty. V jeho případě šlo o setkání s asi ne úplně důvěryhodnými osobami, ale není vyšetřován ani obviněn, v kauze figuruje spíš jako svědek,“ podotýká Pekarová Adamová.

Nevylučuje přitom, že by Pospíšil mohl znovu kandidovat do Evropského parlamentu, je prý ale otázkou, zda o to bude mít zájem. Nominační proces navíc stále není uzavřený. V čele kandidátky by osobně ráda viděla Luďka Niedermayera: „Vzhledem k práci, kterou odvádí, kdy je jedním z nejaktivnějších a nejviditelnějších poslanců za Česko, by taková pozice byla vysloveně adekvátní,“ uzavírá.

