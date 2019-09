U některých poslanců jsem viděl strach, říká senátor Goláň, autor předlohy ústavní žaloby na prezidenta

Ústavní žaloba na prezidenta republiky skončila v Poslanecké sněmovně neúspěchem. Místo potřebných 130 hlasů poslanců dostala jen 58. Senátorů byla nadpoloviční většina, 48. Autor předlohy, nestraník za klub Senátor 21 Tomáš Goláň, se ale nevzdává, uvedl v Interview Plus. Audio Praha 21:11 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Tomáš Goláň podal v květnu trestní oznámení v souvislosti s reklamou na Čapím hnízdě. | Foto: Zdeněk Němec | Zdroj: MAFRA, Profimedia

„Zklamala mne hlavně neúčast 70 poslanců. Osobně jsem přitom procházel všechny kluby, ale některé jako ANO, KSČM a SPD se o tom odmítly vůbec bavit. Ve všech ostatních k tomu byla velká diskuse, třeba na klubu ODS. Já vlastně vůbec nepočítal s tím, že návrh podpoří celá opozice, nakonec se to stalo,“ říká Goláň v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Senátor 28. ledna tvrdil, že chce rozpoutat debatu o porušování naší Ústavy prezidentem.

„Jsem velmi mile překvapený, že třeba poslanec ODS Marek Benda, který byl zásadně proti žalobě, po diskusi na klubu, po vystoupeních na plénu apod. nakonec pro návrh hlasoval. I to má pro mne velkou vizi, že má smysl něco dělat a že do budoucna může být vše jinak. Vůbec to nebylo o tom, jestli ta žaloba je dobře napsaná, nebo není, bylo to o aktuálním rozložení politických sil ve sněmovně… Ale o tom, jestli je ta žaloba dobrá, nebo ne, měl rozhodnout až soud.“

Osobní útoky

Zklamaný je ale z celkové obecné rozpravy, u které všechny prosil, aby byla hlavně věcná a o odborné stránce věci, bez osobního napadání.

„Což ale Tomio Okamura (SPD), Jaroslav Faltýnek (ANO) a další opravdu nedokázali. Věcné debaty byly schopny třeba Kateřina Valachová (ČSSD), Alena Gajdůšková (ČSSD) nebo Helena Válková (za ANO). Spousta řečníků, obzvlášť ti, co to ani nechtěli podpořit, to vzali s osobními útoky.“

Vůbec nechápe, proč padaly útoky na pravici nebo na tzv. demokratický blok, kteří s návrhem ústavní žaloby nemají nic společného. „Vymyslel jsem to já a jsem rád za každého poslance, který návrh na ústavní žalobu vůbec podpořil.“

Co prý senátora ale překvapilo, byl strach. „Někteří se báli, že by se návrh opravdu dostal k Ústavnímu soudu ČR, a kdyby se to k němu dostalo, tak by mohl rozhodnout ve prospěch žaloby,“ myslí si.

„Viděl jsem tam u některých strach, a víte, jak to je: když je někdo zbabělý a bojí se, tak kolem sebe jen kope a uráží.“

Senátor tak naráží na vystoupení ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), která citovala názor „od lidí“, kteří jí různou formou vzkazovali nesouhlas s ústavní žalobou na prezidenta.

„A dokonce si dovolím – nepoužívám tvrdé výrazy – jeden z nich citovat: ‚Je to opoziční a senátorská špína‘,“ uvedla přímo ve sněmovně. V neděli pak v televizní debatě Primy připustila, že tento výrok byl „hodně silný“, prý to ale byla reakce na absurdní, nedůstojnou a hodně emotivní debatu ve sněmovně.

Podle Goláňova názoru se Schillerová „s výrokem ztotožnila, jinak by ho přece necitovala. Nebyla ani schopna sama říct, že si tohle myslí, a schovala se za slova někoho cizího.“

Morální přesvědčení

„Pokud bych se měl bát podání ústavní žaloby na prezidenta, tak nic nedotáhnu a nic neudělám. Nemůžeme dělat věci podle toho, jestli se jich bojíme a nebojíme. Prostě pokud něco považuji za správné, a tuto žalobu i Senát za správnou považoval, tak to taky udělám.“

Žádný strach by neměl ani z případného výsledku u Ústavního soudu. „Jediné, co by se pak stalo, že by jeho ústavní funkce přešla na předsedu sněmovny a předsedu vlády. To jediné by se stalo, kdyby soud rozhodl,“ myslí si senátor Goláň.

„Já to šel hlavně zkusit. Taky jsem to ale musel udělat z morálního přesvědčení. Pokud cítíte morální tlak, máte nějaké svědomí, tak to udělat prostě musíte, a ne proto, že byste museli za každou cenu vyhrát.“

Když s tím prý v lednu přišel, tak si všichni jen ťukali na čelo a tvrdili, že je to nesmysl. Teď ale souhlasilo 48 senátorů a 58 poslanců.

„Kdybych žalobu dělal dnes, tak vím, že trochu jinak. Body z minulého prezidentského mandátu, které jsou důležité, aby ukázaly na recidivu chování, bych dal do odůvodnění, ale už ne mezi body žalobní. Tam by pak byly jen jednotlivé body z právě probíhajícího mandátu,“ dodává senátor.