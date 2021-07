Josef Bernard: Stát musí přijít s pobídkami, aby města stavěla nabíjecí stanice pro elektromobily

Kdy se definitivně rozloučíme s auty se spalovacími motory? Jak zpřísnění klimatických cílů vyhlášené Evropskou komisí ovlivní automobilový průmysl? Máme se povinného snižování emisí bát, nebo jej vítat? Ve Dvaceti minutách radiožurnálu na tyto otázky odpovídal bývalý generální ředitel Škody Transportation, nyní náměstek plzeňské hejtmanky za hnutí STAN Josef Bernard. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 18. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý plzeňský hejtman Josef Bernard (za STAN) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Evropská komise představila balíček opatření, jejichž cílem je snižovat emise skleníkových plynů. Nejvíce reakcí vyvolal návrh, aby se od roku 2035 v EU směla prodávat jenom taková nová auta, která nevypouštějí oxidy dusíku. Považujete stanovení pevného termínu za správné?

Nechci s Evropskou komisí diskutovat o tom, kdy přesně a v kterém roce skončí výroba automobilů, což neznamená zastavení provozu automobilů se spalovacími motory. Ty tady mohou jezdit ještě dalších sto let. My se na celou věc díváme tak, že nás k ničemu takovému nenutí Evropská komise, ale fakta.

Pokud nesnížíme naši závislost na fosilních palivech a neuděláme nic, tak na této planetě na konci tohoto století se můžeme dočkat teploty v rozmezí plus 2,6 stupně až 4,8. To je situace, kdy pro čtvrtinu planety přestává normální život a tito lidé se dostávají do podmínek života na Sahaře.

To, že se v EU případně přestanou za necelých 15 let prodávat auta se spalovacími motory, to je opravdu tak klíčový krok, aby nenastal takový scénář?

Není. Klíčový krok je se zbavit fosilních paliv v našich elektrárnách, budeme se muset začít chovat jinak ke krajině, budeme se muset naučit lépe hospodařit na zemědělské půdě, budeme se muset lépe starat o naše lesy. A jeden z těch dílčích cílů je, že se budeme muset zabavit závislosti na fosilních palivech i v automobilech, v dopravě. Ta má podíl na celosvětové produkci emisí CO2 zhruba 15 procent.

Sdružení automobilového průmyslu varovalo, že opatření může být kontraproduktivní, že může zhoršit kvalitu ovzduší, protože lidé se budou snažit na poslední chvíli koupit si ta klasická auta se spalovacími motory. Souhlasíte?

Toto je relevantní argument, trh by mohl takhle zafungovat. Myslím si, že takhle rigidně dávat přesný rok, kdy skončíme s výrobou spalovacích motorů není úplně šťastný. Tento úmysl půjde ještě dál do EP, uvidíme, jaká bude další debata. Ale myslím si, že to za nás vyřeší trh. Předpovědi jsou jasné, zhruba do roku 2027 se předpokládá, že se cena elektromobilů vyrovná konvenčním autům. Když zajistíme infrastrukturu, že každých 50 km na dálnici bude jedna nabíječka pro elektromobily a na každých 150 km pro vodíkové automobily, tak už nebude důvod, abychom si ty zastaralé spalovací motory kupovali.