Týdeník iROZHLASu: Česko jako země pro staré, opačný přístup Belgie a vyvrácené nepravdy v debatě

Týden očima iROZHLAS.cz

Týden na zpravodajském serveru Českého rozhlasu začal zostra. To když kolega Jakub Grim zveřejnil rozhovor s politoložkou Petrou Guasti. Mladí lidé a jejich zájmy jsou podle ní výrazně podreprezentované. Může to být i tím, že volební právo mají občané až od 18 let.

To v Belgii se vydali opačným směrem. Už šestnáctiletí teenageři mohou v letošních volbách do Evropského parlamentu hlasovat o svých favorizovaných kandidátech. K urnám tak zamíří i několik mladých Čechů, kteří se narodili, když jejich rodiče pracovali zejména pro unijní instituce, popisuje zpravodajka Zdeňka Trachtová.

Právě volby do Evropského parlamentu byly na webu iROZHLAS.cz klíčovým tématem. V Česku se volí standardně až do sobotních 14 hodin. V eurovolbách je systém poměrně jednoduchý, všichni mají stejné kandidátní listiny, do obálky se hází jeden lístek a kroužkují se maximálně dva uchazeči. Kdybyste přeci jen za plentou znejistili, připravili jsme stručný návod.

O váš hlas se v letošním evropském klání uchází 674 kandidátů ve 30 různých stranách. Zatímco někteří obhajují svá bruselská křesla, jiní přichází z profese jako například anarchokapitalista. Kolik byste tipli, že letos kandiduje žen a jaký je průměrný věk uchazečů? Odpověď najdete v hejblátkách Petra Kočího.

A pokud by vám ani tento článek nestačil pro rozhodnutí za plentou, v pátek Český rozhlas odvysílal poslední volební debatu. Už jste jich asi viděli spoustu, chápu. Redakce iROZHLASu ale navázala na prezidentské duely a výroky jednotlivých kandidátů v reálném čase ověřovala. Jak to dopadlo? Ach ten Green Deal, v tom mají někteří stále mezery...

To nejdůležitější ale přijde. Až volební místnost opustí i poslední Ital (místnosti zavírají až v neděli ve 23 hodin), začnou se zveřejňovat první výsledky voleb. Český rozhlas je připravený a bude posluchačům i čtenářům přinášet kompletní servis, jak jste zvyklí. Ale to už zase v dalším týdenním newsletteru.

Pro fanoušky mluveného slova

Nápad na zavedení sektorové daně pro banky se znovu objevil v debatách politiků. V pořadu Jany Klímové Peníze a vliv to kritizuje generální ředitel Partners Banky Marek Ditz.

Problém jménem šikana. Kolik jí je na českých školách, jak proniká do kyberprostoru, a hlavně – jak ji máme řešit? Téma pro Matěje Skalického a Vinohradskou 12.

V pondělí jsme dokončili podcast Stoupenci, do nitra kutnohorské sekty. V bonusovém díle se s odborníky bavíme o tom, jak k něčemu takovému mohlo dojít.

Četlo se také

