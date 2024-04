Týdeník iROZHLASu: Sledovačka nevěrníků, čekání na slovenského prezidenta a zlí, hodní i oškliví špioni

Bude příští slovenský prezident stát za to, abychom si ho zase „adoptovali“ jako Zuzanu Čaputovou? Na to se ptáme všichni, jasno bude v neděli ráno. Při čekání na příštího krále Bratislavského hradu si přečtěte, co vás možná tento týden minulo. Kam se posunulo plánované sledování hotelových hostů, kolik mužů, špionů a kriminálníků, se vejde do podcastu Vinohradská 12, komu chybí Kurt Cobain a jak se stát feminist(k)ou. Praha 8:00 6. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Foto týdne: Eurokomisařka Věra Jourová v Českém rozhlase | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za hranicemi se volí (dokonce těsně za českými hranicemi, kam vyráží Slováci žijící v Česku). Slovensko si právě dnes vybírá svého nového prezidenta, už teď je jasné, že to bude rodák z Banské Bystrice. Pochází odtud jak Peter Pellegrini, tak Ivan Korčok.

„Ze všech dat vychází, že nás čeká těsný souboj. Dost možná jasno bude kolem druhé a třetí hodiny ranní v neděli,“ očekává náš specialista na Slovensko Jakub Grim.

Hlavní otázkou celého víkendu tak je, jestli bude mít premiér Robert Fico při konečném přebírání moci volné pole působnosti, nebo další překážku. Vědět to budeme v neděli ráno – dozvíte se to jak přímo u nás na iROZHLAS.cz, tak i ve vysílání Radiožurnálu.

A jak Grim přiznává, slovenské volby jsou nejen napínavé, ale i zábavné: „Letos bylo hodně kandidátů, kteří ve skutečnosti prezidentem být nechtěli.“ K tomu přidávají naši zpravodajové na Slovensku postřehy o konspiracích a předsudcích.

iROZHLAS.cz se tento týden díval jak dopředu, tak se vrátil i ke kauzám, které sleduje už delší dobu. Datový novinář Jan Cibulka se zaměřil na to, jak pokračuje příprava databáze pro sledování hotelových hostů, tedy i vás – tedy kdo, kde, s kým a jak dlouho pobýval na jednom místě. Výsledek? Sledování hostů v hotelích kritizuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Ministerstvo si chce ‚vyjasnit detaily‘.

Co se má například evidovat jméno, popřípadě jména, a příjmení

den, měsíc a rok narození

adresa místa trvalého pobytu

číslo a druh dokladu

Proč se úřad nevyjádřil už dřív, vysvětlují úředníci tím, že na to neměli kapacitu, protože byli nemocní. „Jediné, co se zatím vyřešilo, je, že se u Čechů nebude zjišťovat účel pobytu,“ shrnuje Cibulka aktuální posun a dodává, jak vás možná napadlo také: „Ale to je v celkovém kontextu spíš drobnost.“

Co radí plešatý mnich? To se rozhodli zjistit reportéři Vít Kubant a Martin Štorkán, kteří manipulaci uvnitř kutnohorské sekty rozkrývají už měsíce. Tentokrát listovali časopisem Šifra, který vycházel z názorů šéfa sekty – Šifra podle Šiffera? Kutnohorská sekta měla i časopis, ‚pravdu‘ psal jen konspirační měsíčník.

Autor měsíčníku sice tvrdí, že nepsal jen to, co chtěl Šiffer, ale tento guru měl na stránkách časopisu prostor pro vlastní postřehy a rady. A vydával je jako komentáře bezvlasého mnicha.

Zjistěte, co víte o Evropské unii, test pro vás připravila Anna Urbanová. A jak na síti X napsal rozhlasák Filip Nerad, stoprocentního výsledku by v testu měl dosáhnout každý, kdo se aspoň trochu zajímá o unijní dění. A to by měl být každý, minimálně každý čtenář iROZHLASu. Nebo alespoň článků Anny Urbanové.

Co se během týdne nejvíce četlo?

1. Měli jste stejně jako my prach za oknem? Česko začátkem týdne obsadil písek ze Sahary. OVĚŘOVNA: Mohl písek ze Sahary překonat Alpy? ‚Částice se pohybují velmi vysoko,‘ říká meteorolog

2. Ověřovna tak trochu jinak. Jak je to s vlaky, co z Těšína vyjíždí co čtvrt hodinu? Náš datový tým to ověřil a neuvěříte, co zjistil: Z Těšína vyjíždí vlaky co 10 minut a 40 sekund. Nohavicu na ‚čtvrthodinu‘ navedl kamarád výpravčí

3. Mají se komunistické zločiny promlčet? Policie soudí, že ne. Kdo je obžalovaný pohraničník Jan Muzikář? Za ochranu hranic ČSSR dostal spacák, dalekohled i nůž

Pro fanoušky mluveného slova

Zpravodajský podcast Vinohradská 12 to začátkem týdne pojal jako moderní true crime sérii: slovenští policajti na temné straně síly (a těsně za hranicemi Evropské unie), ruští špioni a čeští kontrašpioni.

„Průlomové zjištění.“ Protiruský lov BIS vzbudil velký rozruch, otazníky kolem financí zůstávají s Ondřejem Kundrou rozebírá, co víme a nevíme o proruské vlivové skupině.

„Akustické zbraně vyvíjel už Hitler.“ Ruská GRU s nimi měla ničit mozky amerických diplomatů s Ondřejem Soukupem, který je polovinou skvělého podcastu o současném Rusku Na Východ!

A pak dva díly o slovenském ukradeném státu: Expolicisti z NAKA se skrývají na Balkáně. Uprchlí Slováci tam „hrají o čas“, tvrdí reportér a k tomu Exšéf kontrarozvědky Slovenské informační služby žádá o azyl v Bosně. Reportéři ho našli v Mostaru.

Teď, když jsme se dozvěděli, co je shnilého ve světě, vrátíme se do Česka. Skvělá ekonomická analytička Jana Klímová se ptala, proč Česko nevzkvétá. Odpověď? Spíše než štika v rybníce jsme ten líný kapr u dna, říká prezident NKÚ Kala.

Aby toho nebylo málo, tak neplánovaný seriál rozhlasu o hodných, zlých a ošklivých mužích vyvrcholil podcastem Vltavy Cobain – o nesmrtelnosti jedné kapely a smrti jejího frontmana. Jak k nám dodnes promlouvá král outsiderů Kurt Cobain a jak jsme si ho dotvořili my sami.

A pokud ani všechny tyhle příběhy z vás neudělaly feministu či feministku, dílo dokončí audiokniha Radia Wave – Duo Docentky: Feministkou snadno a rychle.

Příjemný víkend, Slovákům šťastnou ruku při volbách a slunečné, přiměřeně klimaticky zvrácené dny přeje