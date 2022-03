Praha přijala téměř 12 000 ukrajinských uprchlíků. Humanitární pomoc se přesouvá i do jiných krajů

Asistenční středisko pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v pražském Kongresovém centru v neděli odbavilo 3284 lidí, 180 z nich zajistilo ubytování. Na twitteru to v pondělí ráno uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Od začátku ruské invaze hlavní město už evidovalo 11 851 osob, dalších několik stovek Ukrajinců autobusy rozvezly do jiných, méně vytížených krajů. O víkendu uprchlíci zamířili k registraci do Královéhradeckého či Libereckého kraje.

