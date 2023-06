‚Byl jsem z toho rozbitý.‘ Teenageři z Ukrajiny v Česku živí rodinu, propadají sítem i bojují o nocleh

Dospívající Ukrajinci jsou v Česku méně integrovaní než jejich mladší krajané. Vyplývá to z výzkumu Hlas Ukrajinců společnosti PAQ Research. Ze zhruba 20 tisíc jich navštěvuje českou střední školu jen 3 368. Co za tím stojí? Mladí uprchlíci čelí kapacitní krizi středních škol i neochotě a šikaně u přijímaček. Pro některé je studium navíc jednoduše luxus. Část živí sebe nebo další příbuzné, v extrémních případech se propadají do bezdomovectví.

