Válek: Za antivirotika Česko loni zaplatilo miliardu. Aktuálně se šíří nejnakažlivější varianta covidu

Za antivirové léky na covid-19 loni Česko zaplatilo více než miliardu korun. Ve středu to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Vyzval k očkování, které předchází vážnému průběhu nemoci a je levnější. Epidemická situace v ČR je podle odborníků na očekávaných hodnotách, žádná plošná protiepidemická opatření se podle hlavní hygieničky ČR Pavly Svrčinové nechystají.

Podle ministra je varianta koronaviru, která se v současné době šíří, zatím nejnakažlivější.

„Očkování šetří peníze, abychom pak měli peníze na léčbu třeba pacientů se vzácným onemocněním,“ řekl na tiskové konferenci ministr. Od prvních dodávek vakcín do ČR bylo podle dat ministerstva podáno 18,9 milionu dávek a očkováno je 65 procent populace. Podle ministra bude ale vakcinace potřeba každoročně podobně jako proti chřipce.

Třetí posilující dávku má podle dat jen asi 240 000 lidí, čtvrtou 17 000. „Zabráníte tím velmi vážnému průběhu, ale nezabráníte nakažení,“ doplnil.

Pozitivní test na covid mělo od začátku letošního roku přes 5600 lidí. Podle Válka se v současné době šíří dosud nejnakažlivější subvarianta viru, kde je vysoké riziko nákazy. Podle zprávy Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je nejčastěji detekovaná varianta JN.1, tvoří 16 procent vzorků.

„Varianta JN.1 je odvozena od BA.2.86 Pirola a nyní se šíří globálně,“ uvedl. Od začátku listopadu bylo podrobně vyšetřeno 161 vzorků.

Válek doplnil, že antivirové léky stojí u jednoho pacienta zhruba 20 000 korun, očkování řádově stokoruny. V ČR je léků podle ministra dostatek, zejména léku lagevrio, protože firma vyrábějící paxlovid snížila dodávky asi o 30 procent.

Ministerstvo podle něj před koncem roku o desítky tisíc balení navýšilo objednávky léku lagevrio. „Lagevrio má méně kontraidikací a je o něco levnější,“ řekl ministr. Podle ministrova náměstka Josefa Pavlovice (Piráti) byl lék paxlovid objednaný i z Británie.

SZÚ podle ředitelky Barbory Mackové dál sleduje výskyt covidu v odpadních vodách a každý týden lékaři hlásí počty všech respiračních infekcí včetně chřipky nebo covidu-19.

Vánoce každoročně data výrazně ovlivní, během svátků lékaři nemocných nahlásí méně a po nich zase počty výrazně vzrostou. „Stále se pohybujeme pod hranicí epidemického prahu a v očekávaných hodnotách,“ dodala Macková. Předpokládá, že v dalších týdnech počty nemocných porostou.

V minulém týdnu lékaři evidovali 1228 případů na 100 000 obyvatel, údaje hlásí jen některé ordinace a čísla se pak zobecňují na okresy, kraje a celou ČR. Hlášení by nově měla být podle Svrčinové plošná. Nový systém, který by při zadání diagnózy data automaticky hlásil i orgánům ochrany veřejného zdraví, by měl podle ní fungovat od 1. září letošního roku.