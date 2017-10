V kauze Zadeh padla druhá obžaloba. Jeden ze stíhaných přišel o status spolupracujícho obviněného

Průzkum Medianu: vede ANO, rostou Piráti a Okamura. Do sněmovny by zamířilo osm stran

Volby by podle agentury Median vyhrálo ANO se ziskem 25 procent. Druhou ČSSD by volilo 12,5 procenta hlasujících. Pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny by překonalo celkem osm stran.