Vznik registru násilníků nabírá další zpoždění. Platit měl od ledna, připravený ale stále není

Speciální výpis z rejstříku trestů, který má chránit děti před predátory, nejspíš od ledna ještě nebude. Základní znění zákona má ministerstvo spravedlnosti představit po prázdninách, někteří koaliční poslanci proto odhadují, že začít platit by měl spíš až v polovině příštího roku. Praha 8:37 13. srpna 2024

Speciální výpis z rejstříku trestů má sloužit jako doklad, že daný člověk není sexuální delikvent, a může tak pracovat s dětmi. Trestné činy se v něm totiž na rozdíl od běžného výpisu nezahladí.

„Byl jsem sexuálně zneužívaný svým třídním učitelem na základní škole, který dostal v naší zemi podmínku. A dneska znovu učí děti,“ popisoval svou zkušenost loni v parlamentu Tomáš Paprštein. Zakladatel neziskové organizace Klubovna naděje se snaží v tématu sexuálního zneužívání dětí o osvětu

„Sexuální zneužívání a násilí se děje v nerovných vztazích. Například, jak už jsem zmínil, žák učitel. Zapotřebí je změna zákonu, nutně vyřešit, aby odsouzení pachatelé nepřicházeli do styků s dětmi, aby dál u nich nemohli pracovat a působit,“ řekl.

Chystaný dětský certifikát má dokládat, že učitel nebo vychovatel nikdy nebyl odsouzený za násilný trestný čin. A to i v případě, že uplynula lhůta pro zahlazení trestu. Politici o certifikátu mluví dva a půl roku, spuštění od ledna 2024 ale nevyšlo a nevyjde zřejmě ani to od začátku příštího roku. Ministerstvo spravedlnosti neumí konkrétní termín dokončení zákona odhadnout. Jeho první verze by ale měla vzniknout po prázdninách, říká jedna z iniciátorek poslankyně Eva Decroix (ODS).

„Předdomluvený harmonogram je takový, že bychom měli mít v září v kostce od legislativců sepsanou tezi, jakým způsobem by to mělo fungovat. Tato by měla být prodiskutována na politické úrovni. Nedokážu nyní odpovědět, jak rychle jsme potom schopni toto předložit. Vládě nebo sněmovně,“ řekla Radiožurnálu.

Kolega Michal Zuna (TOP 09) je o něco konkrétnější. „Projednat na podzim nebo před zimou a postupně nabíhající účinnost zahájit od července příštího roku,“ míní. Podle Zuny průtahy v přípravě zákona způsobilo i to, že se poslanci s ministerstvem spravedlnosti nemohli shodnout, jestli má certifikát zohledňovat nejen nové trestné činy, ale i ty starší.

„Pokud by to byl nový nástroj, kam bychom zapisovali prvopachatele, tak by nám trvalo několik, možná desítek let, než by vlastně naplnil svůj účel. Máme informaci z dřívější doby z ministerstva, že technicky je to složité dát dohromady, protože různé skutkové podstaty trestných činů tak se v čase měnily, takže dohledat to nemusí být snadné, ale zároveň je to zásadní,“ popisuje.

Úskalí návrhu

Jak staré trestné činy by se měly v evidenci objevit, zatím není jasné. Na tom, že je potřeba děti před násilníky víc chránit, se vládní koalice shoduje taky s opozicí. Návrh má ale i svá úskalí.

„Je to falešný pocit bezpečí. Představa rodičů, ale i organizátorů, že když má někdo čistý dětský certifikát, takže v tom okamžiku se nic nemůže stát. To bychom zapomněli na to, že spousta z pachatelů jsou prvopachatelé. Druhý extrém je, že by se nám tam dostali lidé, kteří třeba nějaký trestný čin ve své minulosti mají, ale vůbec nemusí být diskvalifikační pro práci s dětmi,“ upozorňuje Eva Decroix.

Podle ní je tak potřeba ještě vyladit, jaké trestné činy mají odsouzeného pro práci s dětmi diskvalifikovat. Policie za loňský rok eviduje 74 případů, kdy dítě sexuálně zneužil jeho učitel nebo vychovatel.

„Z praxe víme, že neformální místa, kde se trošku smývá autorita, jsou velmi rizikovým místem, kde dochází k navazování různých typů vztahů, které se můžou velmi rychle přelít v nevhodné chování nebo až škodlivé chování,“ vysvětluje Linda Sokačová z centra Locika.

Dětský certifikát by nově měl být podmínkou pro práci učitelů a vychovatelů ve škole i v různých oddílech. Žádali by o něj sami pracovníci.