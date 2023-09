Policie rozkryla síť lidí, kteří vedli kroužky a zneužívali děti. Na internetu si předávali rady

Kriminalisté odhalili skupinu lidí z několika krajů, kteří sexuálně zneužívali děti. Využívali k tomu dětské kroužky, které pořádali.

Členové skupiny byli propojení, na internetu si vyměňovali rady a zkušenosti.

Případů, při nichž zneužije dítě vedoucí kroužku nebo sportovního oddílu, prudce přibývá.

Členové skupiny byli vzájemně v kontaktu, vyměňovali si zkušenosti a rady, jak se dostávat k dětem. Někteří sdíleli i fotky nahých dětí.(ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na základní škole v Táboře si pronajal tělocvičnu a pořádal sportovní kroužek. Na jiné táborské škole si pronajal učebnu a vedl počítačový kroužek. Devětačtyřicetiletý muž organizoval kroužky pro školáky několik let, kriminalisté ale zjistili, že při tom přes deset dětí sexuálně zneužil.

Také čtyřicetiletý muž z Ostravy působil ve spolku, který pomáhal dětem vyplnit volný čas. I toho kriminalisté obvinili ze zneužití několika nezletilých dětí.

Ačkoli oba případy jsou z různých koutů Česka a policisté je nejprve řešili odděleně, posléze zjistili, že jsou propojené. A nejen to. Kriminalisté přišli na to, že stíhaní muži jsou součástí skupiny lidí podezřelých ze zneužívání dětí i v jiných krajích. A také že tito lidé jsou vzájemně v kontaktu, vyměňují si zkušenosti a rady, jak se dostávat k dětem. Někteří sdíleli i fotky nahých dětí.

„Probíhající trestní řízení ukázala, že existuje metodologická propojenost mezi pachateli v různých krajích. Spočívá především ve vyměňování poznatků a doporučení a také ve stejném modu operandi, tedy zneužívání zájmových či volnočasových aktivit pro děti a mládež k mravnostní trestné činnosti,“ potvrzuje mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Skupinu tvoří podle zjištění Radiožurnálu v různých krajích jednotlivci i skupinky stejně zaměřených lidí. Kriminalisté provedli několik domovních prohlídek, obvinili několik dalších lidí a soudy dva muže poslaly do vazby. Policie zatím nechce sdělit detaily případu ani to, ve kterých krajích obvinění působili. Některé podezřelé totiž teprve sleduje.

Radiožurnálu se ale podařilo zjistit, že na skupinu kriminalisté přišli, když vyšetřovali zmíněné případy z Ostravy a Tábora.

Osmnáct let

Muž z Tábora pořádal dětské kurzy, výukové i sportovní. A využíval k tomu i prostory ve školách. „U nás ve škole vedl několik let mimoškolní sportovní kroužek, pronajímal si tělocvičnu. Když padlo obvinění, okamžitě jsme s ním ukončili veškerou spolupráci,“ řekla ředitelka táborské Základní a Mateřské školy Malšice Kristina Zůbková.

Také na další táborské základní škole ve Zborovské ulici si muž pronajal tělocvičnu a k tomu i jednu z učeben. „Vedl počítačový kurz a v tělocvičně parkour,“ řekl ředitel školy Petr Vašíček.

Podle vyšetřovatelů zneužil nejméně deset dětí, které k němu chodily do kroužku. Některým bylo teprve jedenáct let. Pouštěl jim erotické filmy, fotil je nahé pod záminkou, že jim sežene práci v modelingu, a pohlavně je zneužíval ve svém bytě, na chatách, kam s nimi jezdil na výlety, na lyžařském kurzu nebo přímo ve školní třídě. A to už od roku 2002 až do roku 2020.

Jeden z chlapců, jemuž je nyní šestadvacet let, má dodnes psychické potíže. Policie muže obvinila loni na jaře a nyní stojí před Krajským soudem v Táboře. Hrozí mu vězení až na 12 let. Muž se přiznal a sám nastoupil sexuologickou léčbu.

Jasně cílené jednání

Muž z Ostravy měl zneužívat chlapce ve věku od deseti do patnácti let na akcích v Moravskoslezském kraji i v zahraničí. „A to pravděpodobně již od roku 2000 až do současnosti,“ sdělila letos v červnu mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

Podle ní si v oddílu vytipovával chlapce, sexuálně je obtěžoval a dával jim dárky. „Jednání obviněného lze specifikovat jako latentní, velmi sofistikované, připravované a jasně cílené,“ podotkla.

Využíval k tomu oddíl, který podle informací Radiožurnálu vedl v rámci jednoho z ostravských center volného času. Také jemu nyní za znásilnění a ohrožování výchovy dítěte hrozí až dvanáctiletý trest.

Trojnásobný nárůst

Tyto případy přitom nejsou ojedinělé. Podle policejní statistiky bylo v letech 2019 až 2021 každý rok kolem třiceti případů, ve kterých bylo obětí sexuálně motivovaných činů dítě svěřené dozoru vychovatele, učitele, vedoucího kroužku nebo sportovního trenéra.

Loni však těchto případů skokově přibylo a za celý rok jich bylo 82 a za letošní první pololetí policie eviduje dalších 38 případů. Co stojí za tímto nárůstem, není úplně jasné. Policisté se pouze dohadují.

„Jedním z důvodů může být to, že se oběti častěji svěřují s tímto otřesným zážitkem svým rodičům či jiným dospělým osobám nebo pomáhajícím institucím a nám jsou následně tyto případy oznamovány,“ říká mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Radiožurnál loni na konkrétních případech upozornil na několik mezer v zákonech, které dovolují, aby se k dětem snadno dostávali dokonce i lidé, kteří již byli za zneužívání dětí odsouzeni.

Například vedoucí kroužků a táborů nemusí mít čistý trestní rejstřík, soudy mohou sexuálním deviantům zakázat práci s dětmi jen v případě, že už s nimi pracují a maximálně na deset let.

Tomu by měl v budoucnu zabránit registr sexuálních delikventů, do kterého by se zapisoval každý pachatel pravomocně odsouzený za to, že sexuálně zneužil dítě. Kdo by byl na seznamu, nesměl by pracovat s dětmi. A naopak každý, kdo by chtěl děti učit nebo je vychovávat třeba jako vedoucí na táboře, na kroužku nebo ve sportovním oddíle, by musel doložit, že v registru není. K tomu by sloužil „dětský certifikát“, který by každý uchazeč o práci s dětmi musel mít čistý.

Vznik registru se zadrhl

Registr měl fungovat už od 1. ledna 2024. Jenže to předpokládalo, že by do poloviny roku vznikl návrh a zákonodárci ho stihli do konce roku schválit. Žádný sepsaný návrh ale dosud není a předsedkyně poslaneckého Podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Taťána Malá z hnutí ANO už ví, že původní termín se nestihne.

„V tuto chvíli už tento termín bohužel reálný není,“ přiznala Malá. „Všechna ta jednání se zasekla na výměně ministra školství,“ řekla. Předchozí ministr Vladimír Balaš (STAN) skončil v květnu ve funkci ze zdravotních důvodů a nahradil ho dosavadní ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).

„Šest týdnů jsem čekala na schůzku s panem ministrem Balašem, a když už se blížil termín, ministr skončil a následně jsme čekali na schůzku s ministrem Bekem,“ líčila Malá.

Vznik registru ale kromě termínů komplikovaly neshody kolem jeho podoby. Zatímco podvýbor prosazoval, aby zápis do registru následoval automaticky po pravomocném odsouzení pachatelů sexuálního násilí na dětech a aby v registru byli i lidé odsouzení v minulosti, tedy před vznikem registru, ministerstvo spravedlnosti s tím nesouhlasilo.

Náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav namítal, že pokud má být zápis do registru novým trestem, musí o něm vždy rozhodovat soud, aby posoudil rizikovost pachatele. Zpětná platnost podle něj „nepřicházela v úvahu“.

„To není trest,“ namítá Malá. „Jedná se o evidenci, o rozšířenou bezúhonnost a kvalifikační předpoklad pro práci s dětmi. Prostě ne každý může dělat všechno a pachatel, který způsobil trestný čin sexuální povahy na dítěti, prostě s nimi nemůže pracovat,“ uvedla.

Je to pracovní skupina

Poslední jednání ale ukazují, že spory nejsou úplně nepřekonatelné. „Jelikož otázka podoby zákonné úpravy je ve výsledku otázkou politickou, a nikoli čistě odbornou, je nejen politiku, ale i legislativu třeba vnímat jako umění kompromisu,“ řekl náměstek Stanislav. „Nebráníme se proto dalším debatám, byť za cenu určitých ústupků z obou stran, ke kterým jsme připraveni. Tato jednání jsou zatím před námi,“ vysvětlil.

Malá proto věří, že návrh nakonec projde. „Ministr školství Bek s ním souhlasil a jak jsem mluvila s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS), i on s tím nemá problém, považuje to za rozumnou a důležitou věc. Teď jde o to vymyslet tu cestu k návrhu tak, aby to nebylo protiústavní,“ sdělila.

Vznikla pracovní skupina, ve které jsou zastoupeni zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, zdravotnictví, práce a sociálních věcí. „Aby se obsáhly všechny profese, kterých se týkají práce s dětmi. Třeba i zdravotnické,“ řekla Malá. Tvorbu zákona mají zastřešit zástupci Úřadu vlády.

Politici začali mluvit o registru a dětském certifikátu loni v dubnu, když se objevil případ dvaatřicetiletého muže z Liberce, který byl v minulosti dvakrát odsouzený za znásilnění dětí, přesto si mohl založit dětský spolek, pořádat tábory a soukromá hlídání dětí. A při tom znásilnil dalších sedm dětí ve věku od čtyř do jedenácti let. Liberecká státní zástupkyně Iva Plšková označila případ za „selhání systému“. Zatímco muž dostal letos v dubnu zatím nepravomocně 13letý trest, registr je v nedohlednu.

Poslankyně Malá ale prohlásila, že jeho vznik je nadále prioritou podvýboru a za nejzazší termín tentokrát označila konec roku 2024.