‚Ne jen nějaký velvyslanec, ale ten nejlepší.‘ Kyjev po více než roce pošle do Prahy svého zástupce

Česko patří k největším podporovatelům válkou zmítané Ukrajiny. Přesto už více než rok zůstává místo ukrajinského velvyslance v Praze neobsazené. To se teď změní. Podle ukrajinského ministra zahraničí Dmytro Kuleby už existuje takzvaný shortlist, tedy krátký seznam jmen těch nejvážnějších kandidátů na velvyslance Kyjeva v Praze. Uvedl to na tiskové konferenci v Černínském paláci po jednání se svým českým protějškem a českými velvyslanci. Praha 15:11 28. 8. 2023 (Aktualizováno: 15:24 28. 8. 2023)

„Nechceme tu mít jen tak nějakého velvyslance, ale toho nejlepšího,“ řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba na tiskové konferenci na dotaz iROZHLAS.cz ohledně stále neobsazeného postu velvyslance Kyjeva v Praze.

Konečné slovo ohledně jména bude mít podle Kuleby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kdy se tak stane, zatím není jasné. Kuleba také řekl, že post velvyslance je tak dlouho neobsazený proto, že Kyjev ještě nenašel někoho, kdo by vzhledem k prvotřídním vztahům obou zemí vyhovoval.

„My tuto otázku v jednáních s ukrajinskou stranou pravidelně vznášíme. Ale je ukrajinská záležitost, koho a kdy sem pošlou. Můžeme to přátelsky vznést, ale není to něco, na co bychom mohli tlačit,“ okomentoval Lipavský situaci ještě před schůzkou s Kulebou pro Radiožurnál.

Loni v srpnu post opustil diplomat Jevhen Perebyjnis, který přešel pod ministerstvo zahraničí jako náměstek ministra. Podle informací iROZHLAS.cz mělo dojít k obsazení velvyslaneckého místa nejprve v červenci, následně na začátku srpna.