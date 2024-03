Jenom blázen by nereagoval tak jako Izrael, uvedl Trump k útoku Hamásu ze 7. října

Bývalý americký prezident Donald Trump podle izraelského deníku Israel Hajom uvedl, že jen blázen by nereagoval na teroristický útok ze 7. října stejným způsobem jako Izrael. Zpravodajský web The Times of Israel v této souvislosti píše, že Trump dosud k izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy spíše jen opakoval, že by palestinské radikální hnutí Hamás na Izrael nikdy nezaútočilo, kdyby byl stále v Bílém domě. Tel Aviv 10:09 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý americký prezident Donald Trump | Foto: Terry Renna | Zdroj: ČTK / AP

„Jen blázen nebo idiot by nereagoval na 7. října jako Izrael,“ citoval Israel Hajom bývalého šéfa Bílého domu v hebrejštině. Na krvavý teroristický útok ozbrojenců Hamásu Izrael odpověděl rozsáhlou a stále pokračující vojenskou operací, kvůli jejímž tvrdým dopadům na civilisty v Pásmu Gazy čelí stále ostřejší kritice řady zemí světa. Deník slibuje, že ještě v pondělí zveřejní s Trumpem širší rozhovor.

Trumpovy komentáře o izraelské reakci na útok byly podle Times of Israel dosud poněkud zmatené a na otázky týkající se vojenské operace většinou odpovídal opakováním svého tvrzení, že kdyby byl stále prezidentem, k dlouho plánovanému útoku Hamásu by nedošlo.

Začátkem března Trump například v telefonickém rozhovoru s televizí Fox News řekl, že v době jeho prezidentského mandátu byl Írán „na mizině“ a neměl peníze pro Hamás a libanonské šíitské hnutí Hizballáh.

„K tomuhle by nikdy nedošlo, a to z dalšího důvodu, mně by to neudělali, to vám garantuji. Udělali to, protože nerespektují Bidena,“ dodal s odkazem na prezidenta Joea Bidena, proti němuž se Trump chystá opět utkat v podzimních prezidentských volbách. Ve stejném rozhovoru ovšem Trump také prohlásil, že kdyby byl prezidentem, Rusko by nikdy nezaútočilo na Ukrajinu.

Izrael zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října, kdy na izraelském území zahynulo 1200 lidí. Dalších zhruba 250 osob zavlekli ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců na palestinské území.

Při prvním a dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna přibližně polovina rukojmích. Podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy spravovaného Hamásem zahynulo od začátku války v důsledku bojů více než 32 200 Palestinců.