Ukrajinci složili na počest dronu Bayraktar bojový popěvek. Podle výrobce má o zbraň zájem celý svět

O turecké drony Bayraktar TB2, které nasadila ukrajinská armáda v boji proti ruským invazním jednotkám, má nyní zájem celý svět. Agentuře Reuters to řekl Selçuk Bayraktar, jeden z šéfů firmy Baykar, která tuto zbraň vyrábí. Firma podle Bayraktara, který je mimo jiné zetěm tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, už vyvíjí nové modely těchto bezpilotních letounů. Aktuálního typu TB2 může turecká společnost vyrobit až 200 kusů ročně. Ankara/Kyjev 6:43 31. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turecký bezpilotní letoun Bayraktar TB2 | Foto: Alba Cambeiro / SOPA Images/Sipa USA | Zdroj: Reuters

Dron Bayraktar TB2 již bojoval v Sýrii, Libyi, Iráku či v konfliktu o Náhorní Karabach. Ve známost po celém světě ale vešel kvůli nasazení ve válce na Ukrajině.

„Bayraktar TB2 dělá to, co dělat má - vyřazuje z provozu rozvinuté protivzdušné a dělostřelecké systémy a ničí obrněné vozy,“ řekl Selçuk Bayraktar, který je považován za jednoho z vynálezců tohoto dronu. Bayraktar řekl, že je hrdý na to, že se jeho výrobky účastní boje proti nelegální ruské invazi.

Biden Ukrajině nedodá požadované salvové raketomety. ‚Racionální rozhodnutí,‘ zní z Kremlu Číst článek

Firma Baykar nyní vyvíjí další dva modely bojových bezpilotních prostředků, které by mohly být hotové v příštím roce. Firmu založil Özdemir Bayraktar a po jeho smrti ji vedou jeho tři synové. Selçuk studoval na Massachusettském technologickém institutu ve Spojených státech a polytechnice v Istanbulu.

Podle majitelů firmy je zájem o drony po úspěšném nasazení na Ukrajině „na celém světě“. Konkrétní jména zájemců ale nesdělili.

Válka na Ukrajině udělala Bayraktaru reklamu. Ukrajinci složili na počest dronu bojový popěvek a mluvčí ruského ministerstva obrany ho ve svých vystoupeních od začátku invaze zmínil v desítkách případů.

Ankara oficiálně dodávky zbraní nekomentuje. Podle asociace tureckých zbrojařských firem Turecko vyvezlo na Ukrajinu v prvním čtvrtletí letošního roku zbraně za bezmála 60 milionů dolarů (1,4 miliardy korun), sdružení ale nespecifikovalo, o jaké zbraně šlo. Podle agentury Reuters firma Baykar dodala drony Ukrajině i na začátku března, krátce po vypuknutí války.