Pátrání zmizelém novináři pokračuje. Turečtí policisté vstoupili na saúdskoarabský konzulát

Turečtí policisté v pondělí vstoupili na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu, aby pomohli vysvětlit případ pohřešovaného saúdskoarabského novináře Džamála Chášakdžího. Muž je nezvěstný od 2. října, kdy konzulát navštívil kvůli osobní záležitosti. Na Saúdskou Arábii padá podezření, že je za jeho zmizení, případně smrt odpovědná. Istanbul/Rijád/Washington 22:15 15. října 2018

Rijád to ale popírá a král Salmán v pondělí v telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem řekl, že o Chášakdžího osudu nic neví. Trump o víkendu pohrozil Rijádu trestem a rostoucí napětí se v pondělí projevilo růstem cen ropy.

V tureckém tisku se v pondělí objevily spekulace, že turecká policie bude prověřovat možnost, že komando, které bylo na konzulátu 2. října, mohlo tělo mrtvého rozpustit v kyselině. Turečtí vyšetřovatelé přijeli v pondělí ke konzulátu v neoznačených vozech, podle původních informací Ankary se počítá s vyšetřováním, které povede společný tým.

Král Salmán nařídil prokuratuře vnitřní vyšetření případu. Trump po telefonátu s králem uvedl, že Salmán popírá, že ví, co se s Chášakdžím stalo.

Kritik Rijádu

Trump v pondělí také oznámil, že za Salmánem vysílá ministra zahraničí Mikea Pompea. Podle agentury AP je Trump nucen reagovat mimo jiné proto, že Chášakdží se, coby kritik politiky Rijádu, uchýlil do USA a přispíval například do listu The Washington Post.

V neděli americký prezident pohrozil „přísným trestem“ za zabití novináře, avšak zároveň oznámil, že nemá v úmyslu zastavit zbrojní dodávky Saúdské Arábii.

Stále více zemí vyzývá k objasnění případu, v pondělí se pro objasnění osudu Chášakdžího vyjádřili ministři zahraničí Evropské unie.

Davos v poušti

V Rijádu se bude od 23. října konat mezinárodní investiční konference, jíž se přezdívá Davos v poušti. Stále více pozvaných ale odříkává kvůli okolnostem kolem Chášakdžího svou účast. V pondělí se k nim připojil i šéf banky JP Morgan Jamie Dimon. Rijád ale oznámil, že konference se bude konat v daném termínu navzdory neúčasti mnohých pozvaných. Účast údajně potvrdilo 150 lidí, kteří pronesou projevy.

Na ropném trhu se zmizení novináře projevilo vzrůstem ceny o 0,27 procenta. Množí se spekulace, že by Rijád mohl ropu použít jako prostředek msty za případné sankce. Pokud by Rijád sáhl k omezení či naprostému přerušení ropných dodávek, šlo by o první užití ropy jako politické zbraně od roku 1973. Podle analytika blízkého královskému dvoru, kterého cituje agentura Bloomberg, se tak v budoucnu nedají vyloučit ceny ropy kolem 100 dolarů či 200 dolarů za barel nebo dokonce ještě dvakrát vyšší.