Jsem hrdý na to, že mám nepřátele. Asi dělám něco správně, říká George Soros

George Soros na tiskové konferenci v Berlíně, červen 2017. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Když se podívám na seznam lidí nebo hnutí či zemí, které na mě útočí, vyvolává to ve mně pocit, že asi něco dělám správně. Jsem hrdý na to, jaké mám nepřátele,“ prohlásil v rozhovoru 89letý rodák z Budapešti. Výpady svých oponentů si prý nebere osobně. „Neshody mezi námi nejsou osobní, ale ideologické, jsme zastánci opačných světonázorů,“ míní.

Americký miliardář už několik desetiletí investuje obří sumy do své nadační sítě Open Society Foundations (OSF), která po celém světě podporuje ochranu lidských práv či rozvoj občanské společnosti.

Jak ale připomíná The Guardian, nacionalisty a populisty bývá v posledních letech běžně prezentován jako „nemilosrdný padouch z bondovky“, jehož cílem je rozvracet národy nebo posilovat nelegální migraci.

Nejčastěji jej kritizuje maďarský premiér Viktor Orbán, s protivládními demonstracemi jej spojovali expremiér Slovenska Robert Fico nebo ruský prezident Vladimir Putin. Z nekalých úmyslů jej obvinil i šéf Bílého domu Donald Trump či jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan.

V reakci na otázku, který z jeho projektů mu přináší největší potěšení, hovořil Soros o Ukrajině, kde jeho nadace v minulosti podporovala řadu různých iniciativ. „Vezměte si zemi jako je Ukrajina: prošla několika revolucemi, přičemž každá z nich selhala, a teď tam měli svobodné a spravedlivé volby,“ řekl. Zkušenost jej prý naučila, že k dosažení skutečného úspěchu jsou potřeba desetiletí.

'Uspokojuji své velké ego'

Podle agentury DPA Soros do loňského roku vložil do svých nadací více než 30 miliard dolarů (okolo 700 miliard Kč). Od roku 1992 funguje pobočka OSF i v Praze a prostředky z finančníkovy nadace získala před svým vstupem do politiky také dnešní slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Sorosovy filantropické aktivity ale prý nevychází z altruismu. „Mám velké ego, a skrze snahu učinit svět lepším místem toto ego uspokojuji,“ řekl miliardář.

V posledních letech se podle The Guardian také stal jedním z hlavních finančních podporovatelů kampaní a kandidátů americké Demokratické strany. V novém interview se nechtěl oficiálně postavit za některého z potenciálních volebních soupeřů prezidenta Trumpa, velmi pozitivně se ale vyjádřil o senátorce Warrenové.

„Má na tu práci dostatečné zkušenosti a energii. Rozumí nedostatkům přetrvávajícího systému a má hodně inovativních nápadů o tom, jak je napravit. Trumpa by si v debatách namazala na chleba,“ míní.