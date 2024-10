Gruzínská volební komise přepočítá hlasy v některých volebních místnostech. Do země přijel Orbán

Gruzínská ústřední volební komise nechá přepočítat po parlamentních volbách hlasy ve zhruba 14 procentech volebních místností. Napsala to agentura AFP. V hlasování podle oficiálních výsledků zvítězila vládní strana Gruzínský sen. Prezidentka Salome Zurabišviliová a opoziční strany výsledky zpochybnily a odmítají je uznat.

„Okresní volební komise přepočítají hlasy v pěti náhodně vybraných volebních místnostech v každém volebním okrsku,“ uvedla ústřední volební komise. Přepočítávání hlasů podle agentury DPA začne už během úterý.

USA se připojily k výzvě Evropské unie. Požadují vyšetření zpráv o volebních nesrovnalostech v Gruzii Číst článek

Podle téměř kompletních oznámených výsledků získal v sobotních parlamentních volbách Gruzínský sen 53,9 procenta hlasů, který podle opozice uplatňuje autoritářskou politiku a inspiruje se Ruskem. Opoziční koalice, které jsou médii označovány obecně za prozápadní, získaly dohromady 37,7 procenta.

Opoziční strany podle AFP označily výsledky za zmanipulované ve prospěch Gruzínského snu a prohlásily, že do nového parlamentu nevstoupí. Podle AFP žádají nové hlasování pod mezinárodním dohledem. Zurabišviliová v neděli prohlásila, že Gruzie se stala obětí „ruské speciální operace“ a později agentuře Reuters řekla, že Gruzínský sen získal jen kolem 40 procent hlasů. To je údaj, který víceméně odpovídá dvěma odhadům zveřejněným po volbách, podle nichž většinu křesel v parlamentu získala opozice, napsal Reuters.

Pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) upozornili, že při volbách se objevily případy kupování hlasů či zastrašování a že hlasování se konalo v napjaté a nenávistné atmosféře. Hlášeny byly také případy rvaček u volebních místností nebo vícečetné hlasování.

Reklamy Gruzínského snů většího či menšího stupně cynismu jsou ve Tbilisi všude. pic.twitter.com/zOa6W2EXsW — Ondrej Soukup (@ondrasoukup) October 26, 2024

V pondělí večer proti výsledkům protestovaly v Tbilisi desetitisíce lidí. Premiér Kobachidze už dříve označil vítězství své strany za „působivé“ a odmítl kritiku od opozice, kterou obvinil z „podkopávání ústavního pořádku země“. Předseda gruzínského parlamentu Šalva Papuašvili Zurabišviliovou obvinil, že nařčeními z volebních podvodů se snaží rozdělit zemi. Odmítl také spekulace o falšování parlamentních voleb.

Gratulace od Orbána

Do této situace přicestoval v pondělí odpoledne do kavkazské země maďarský premiér Orbán v doprovodu svých ministrů zahraničí a financí Pétera Szijjárta a Mihályho Vargy.

Výsledky voleb jsou naprostá krádež hlasů. Gruzie se stala obětí speciální ruské operace, míní prezidentka Číst článek

„Blahopřeji vám, že jste hlasovali pro mír,“ řekl v úterý v Tbilisi šéf maďarské vlády a prohlásil, že Gruzínci nedopustili, aby se jejich země stala tím, co nazval „druhou Ukrajinou“. Agentura DPA už dříve napsala, že maďarského premiéra, který má ke Gruzínskému snu ideově blízko, v úterý oficiálně přijme jeho gruzínský protějšek Kobachidze.

Gruzínský sen v předvolební kampani hlasování vykresloval jako volbu mezi válkou a mírem, zveřejnil například billboardy, kde byly vedle sebe fotografie bombardovaných ukrajinských míst a nezničených gruzínských měst. Ukrajina se už třetím rokem brání ruské agresi. V Gruzii, která sousedí s Ruskem a v roce 2008 s ním svedla (a prohrála) krátkou válku o separatistickou provincii Jižní Osetie, šlo podle stanice BBC o silné poselství.

Maďarsko je v současné době předsednickou zemí EU a šéf unijní diplomacie Josep Borell v pondělí uvedl, že Orbán nebude v Gruzii reprezentovat Evropskou unii.

Viktor Orbán dorazil do Tbilisi. Pogratuloval k vítězství vládní straně Kobachidzemu | Foto: Irakli Gedenidze | Zdroj: Reuters

Podobně Brusel reagoval na Orbánovy červencové cesty do Ruska a do Číny, které premiér podnikl krátce poté, co se Budapešť ujala předsednictví v Radě Evropské unie. Maďarsko pod Orbánovým vedením udržuje vztahy s Moskvou navzdory ruské invazi na Ukrajinu, kterou Západ odsoudil a na Rusko uvalil sankce.

Evropská unie a Spojené státy žádají vyšetření zpráv o volebních nesrovnalostech v Gruzii, která v roce 2022 zažádala o členství v EU. Ministři zahraničí třinácti zemí EU, včetně Česka, v pondělí navíc odsoudili porušení volebních standardů při volbách a požadují nápravu.