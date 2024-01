Izraelská armáda vytváří tým pro vyšetřování chyb při útoku Hamásu. Bude v něm i exministr obrany

Izraelská armáda sestavuje tým, který bude vyšetřovat její případná selhání týkající se útoku palestinského teroristického hnutí Hamás z loňského 7. října na Izrael. Informoval o tom v pátek server The Times of Israel. Izraelská vláda loni slíbila, že události ze 7. října a to, co jim předcházelo, důkladně vyšetří až po skončení této války s Hamásem.

