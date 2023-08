Šéf wagnerovců Prigožin zemřel při pádu letadla v Tverské oblasti, potvrdili ruští vyšetřovatelé

Vyšetřovací výbor Ruské federace v neděli oficiálně potvrdil, že mezi oběťmi středeční havárie letadla byl i šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin. Informuje o tom agentura TASS. Vzorky DNA odebrané z ostatků nalezených v troskách letounu podle vyšetřovatelů odpovídají seznamu pasažérů. Aktualizováno Moskva 12:56 27. 8. 2023 (Aktualizováno: 14:28 27. 8. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie Jevgenije Prigožina mezi smutečními květinami. Pod obrázkem se píše: V tomhle pekle jsi byl tím nejlepším! | Foto: Anton Vaganov | Zdroj: Reuters

Ruský úřad pro vyšetřování leteckých nehod už v pátek uvedl, že podrobil deset těl nalezených na místě pádu letounu testům DNA. „Podle výsledků byla stanovena totožnost všech deseti mrtvých. Souhlasí se seznamem pasažérů,“ uvedl úřad.

Tvrzení Západu jsou ‚absolutní lži‘. Kreml není za smrt Prigožina zodpovědný, říká Peskov Číst článek

Stroj letící z Moskvy do Petrohradu havaroval ve středu v Tverské oblasti. Na palubě bylo s Prigožinem dalších devět lidí, mimo jiné i spoluzakladatel žoldnéřské armády Dimitrij Utkin a šéf logistiky Wagnerovy skupiny Valerij Čekalov.

Příčina havárie zatím není jasná. Nevyjádřili se k ní v neděli ani vyšetřovatelé, píše agentura AP. Na internetu se ale kvůli Prigožinovým sporům s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nejvíce spekuluje o tom, že letoun byl sestřelen nebo že na jeho palubě explodovala bomba.

Mluvčí ruského prezidenta v pátek jako „absolutní lež“ odmítl podezření Západu, že byl Prigožin zabit na příkaz z Kremlu.

Tomu, že šéf wagnerovců skutečně zahynul při pádu letadla, nasvědčovala mimo jiné už čtvrteční Putinova kondolence směřovaná Prigožinovým blízkým.

Prigožin byl Putinovým blízkým spojencem až do nepovedené červnové vzpoury Wagnerovců proti vedení ruského ministerstva obrany. Většina žoldnéřů se poté buď musela začlenit do armády, nebo přesunout do Běloruska. Teď Kreml po zbylých wagnerovcích požaduje slib věrnosti Rusku.