Prigožinova smrt prohloubí Putinovu odtrženost od reality. Dlouhodobě to Kremlu uškodí, tvrdí rusista

Ruští vyšetřovatelé středečního zřícení letadla vůdce žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina sdělili, že nalezli ostatky 10 osob a také takzvané černé skříňky se záznamy o letu. Incident provázejí spekulace, že byl letoun sestřelen jako odveta za červnovou vzpouru wagnerovců. „Kremlu vyhovují spekulace, že v tom má prsty. Má to efekt ve smyslu varování pro případnou další opozici," říká pro Radiožurnál rusista a historik Marek Příhoda. Rozhovor Praha 14:30 26. srpna 2023

Jaká verze středečního pádu letadla se vám s odstupem několika dnů jeví jako nejpravděpodobnější?

Okamžitě po události se vynořilo hned několik verzí. Teď, pokud můžu soudit s odstupem zhruba dvou dnů, tak jako nejpravděpodobnější se zdá verze o atentátu, který buď provedla ruská armáda, nebo ruská tajná služba.

Při tomto atentátu zahynul Jevgenij Prigožin i další klíčoví lidé z jeho Wagnerovy skupiny. Pokud bychom měli zmínit další varianty události, které se objevovaly, tak se objevila například verze o ukrajinské nebo západní stopě.

Tato verze je nyní spíše na okraji, vylučována. Likvidace Prigožina totiž nebyla v zájmu Ukrajiny. Naopak Ukrajině mohlo vyhovovat, že v Rusku se tak vytváří vnitřní napětí. Navíc Prigožin, jak víme, se z ukrajinské fronty stáhl. Sice sliboval, že se tam vrátí, ale s nejistým datem.

Pokud jde o pohled státních sdělovacích prostředků v Rusku, tak se tomu také podrobně věnují a snaží se vyvinit prezidenta Vladimira Putina. Tvrdí, že se zde ruka Kremlu neobjevila.

Samotnou podstatu, tedy že Jevgenij Prigožin zemřel, považujete za jistou? Nebo je možné, že třeba Prigožin ve skutečnosti v letadle nebyl?

Samozřejmě se objevila i tato verze. Lidé, kteří byli blízcí wagnerovcům, ale o této smrti od počátku nepochybují. Na klíčových kanálech, hlavně telegramu a GreyZone, se objevil i nekrolog s tím, že bylo letadlo sestřeleno a Jevgenij Prigožin zahynul, zcela ve stylu wagnerovců.

Samotní wagnerovci tedy o smrti svého vůdce nepochybují. Zároveň nevylučuji to, že v případě takových výrazných osobností s dramatickým osudem, navíc osobností, od kterých si mnozí slibovali řadu změn v Rusku, že se budou objevovat různé verze. Tedy že Prigožin je živý, že se někde objevil, někdo ho viděl a tak dále.

Tuto verzi úplně vyloučit nemůžeme. Zvlášť u člověka, který už v minulosti v uvozovkách umíral minimálně dvakrát a který dbal o svoji bezpečnost. Zároveň to ale musíme považovat za málo průkazné s tím, že musíme počkat na výsledky oficiálního vyšetřování, kde to zřejmě může potvrdit pouze test DNA.

Odlišný sled událostí

Když mluvíte o oficiálním vyšetřování, dá se spoléhat na to, že se jeho prostřednictvím dozvíme pravdu? Má v tomto směru vůbec zásadní význam to, že se našly černé skříňky?

Je to jeden z klíčových důkazů. Když se podíváme na podobné letecké katastrofy, tak samozřejmě nález černé skříňky může mnohé objasnit. Objasnění směřujeme spíše k ruským orgánům, které to vyšetřují, než k nám, kteří pozorují dění z vně.

Teď jsou černé skříňky v rukách vyšetřovatelů a musíme opravdu počkat na oficiální verzi. Pokud můžu nějakým způsobem nahlédnout výsledek vyšetřování, tak se jistě dozvíme nějaké technické detaily toho, co se stalo.

Ale neměli bychom očekávat, že se bude otevřeně mluvit o politické odpovědnosti za tuto událost. To znamená, že je opravdu těžko představitelné, že by ruští vyšetřovatelé ukázali na Kreml nebo velení armády nebo ruské silové složky.

Mluvčí Kremlu označil v pátek za naprostou lež to, že by Prigožin byl zabit na příkaz Vladimira Putina. Dá se něco usuzovat z tohoto prohlášení a třeba i z toho, že přišlo až dva dny po letecké katastrofě?

Ta otázka je zcela namístě a opět potvrzuje jednu z verzí. Kreml zde vystupuje velice nejasně, zmínil bych i televizní vystoupení samotného prezidenta Putina, kde promluvil o samotném Prigožinovi, ale zároveň velice mlhavě a neurčitě mluvil o samotné katastrofě.

Liší se sled událostí, reakce Kremlu se liší od podobných smrtí z minulosti, kdy okamžitě přišla reakce ve snaze svést vinu na někoho jiného, odvést pozornost od Kremlu někam jinam.

Možná mu ale vyhovují spekulace, že Kreml nebo prezident Putin v tom má prsty. Ta smrt má totiž efekt i pro případnou další opozici vůči současnému ruskému režimu ve smyslu varování: jak můžete skončit, pokud budete kritizovat armádní velení, anebo se pokusíte o otevřenou vzpouru.

Dlouhodobý efekt

Právě na něco podobného jsem se chtěl zeptat. Myslíte si, že ta havárie může změnit postavení Vladimira Putina? Že ho to může třeba v Rusku posílit?

Rozdělil bych to na dva aspekty. Jednak je to krátkodobý efekt, což zní při komentářích hodně často. Prezident Putin ukázal svaly. Potrestal někoho, kdo ho zradil. Je zmiňováno dávné interview prezidenta Putina, kdy na otázku představitele státního kanálu na to, co není schopen odpustit, říká zrada.

Právě slovem zrada označil celou vzpouru. Jinými slovy Putin ukázal, kdo je v domě pánem, a zastrašil případnou opozici. Ukázal, jak může dopadnout někdo, kdo se pokusí o vzpouru.

To je ten krátkodobý efekt. Z hlediska dlouhodobého si myslím, že to může mít i negativní důsledky pro prezidenta Putina a jeho režim, a to dvojí. Zaprvé, že případná další vzpoura, ke které by v Rusku došlo, a to nelze vyloučit, musí být dotažena do konce.

Putin dává zprávu, že zárukám z jeho strany nelze věřit. Pokud už někdo otevřeně vystoupí, musí dotáhnout věc do konce. Nesmí se zastavit někde na půli cesty k Moskvě, musí kolonu dovést až do konce, přímo do hlavního města.

Druhá negativní věc je, že si v této atmosféře těžko představit, kdo bude prezidentu Putinovi sdělovat nepříjemné zprávy. Ty samozřejmě očekáváme z ukrajinské fronty. A kdo se bude snažit o nějakou změnu způsobu vedení války, kritizovat armádní velení… To znamená, že odtrženost prezident Putina od reality, kterou vidíme, se může jenom prohloubit.

