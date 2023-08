Likvidace Prigožina je vzkaz elitám, které sní o vzpouře, běžné Rusy nezajímá, říká sociolog z Moskvy

Kritizoval vedení ministerstva obrany a před dvěma měsíci táhl se svými bojovníky na Moskvu. Teď je majitel žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin podle ruských médií nejspíš mrtvý. „Jediný, pro koho je jeho osud důležitý, jsou elity. Pro ně je to opravdu událost,“ říká ruský sociolog Alexej Levinson v rozhovoru pro iROZHLAS.cz s tím, že běžní Rusové na „Putinova kuchaře“, který poškodil pozici ministra Sergeje Šojgua, už zapomněli. Praha/Moskva 5:00 25. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prigožinova vzpoura na konci června trvala jen několik hodin | Zdroj: Reuters

Ve středu večer se zřítilo mezi Moskvou a Petrohradem letadlo, na jehož palubě měl podle ruských úřadů zemřít také šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin, který opakovaně kritizoval vedení ruské armády a ministerstva obrany a před dvěma měsíci se pokusil o vzpouru. Co jeho smrt, pokud se potvrdí, znamená pro Rusko?

Předpokládejme, že byl zabit. V tuto chvíli ještě nemám žádná data z průzkumů veřejného mínění, jen to, co jsem četl v komentářích a názorech u blogerů a v médiích.

Nejčastějším názorem je, že to byla odpověď Vladimira Putina na Prigožinův pokus o puč. Lidé zdůrazňují, že je to jisté varování těm, kdo by mohli snít o něčem podobném nebo se pokusit o další převrat. Že je to má zastrašit a zastavit.

Pokud jde o pravděpodobnou reakci veřejnosti, nejsem si jistý, zda to na lidi udělá hluboký dojem. Mohu říct ze své zkušenosti, kdy jsem nedávno vedl rozhovory pro naše průzkumy ve dvou ruských městech, že Prigožin už byl zapomenut a jeho pokus o puč už není pro lidi téma.

Ten průzkum probíhal v době, kdy se pokusil o puč. Ptali jsme se na něj jakožto na prominentní osobu v tu chvíli a zajímalo nás, jestli by ho Rusové považovali za možného úspěšného kandidáta v prezidentských volbách příští rok. Pozitivně odpověděla jen čtyři procenta respondentů. Myšlenka, že by mohl Putina ohrozit ve volbách, nebyla založená na datech.

Myslím, že jediný, pro koho je jeho osud důležitý, jsou elity. Pro ně je to opravdu událost. Protože pro ně je důležité, že nejdřív dokázal vyděsit služby a velitele, kteří měli být na něco takového připravení, ale nebyli, jak se ukázalo (Prigožin na konci června táhl se svými vojáky na Moskvu, zastavil se až dvě stě kilometrů před hlavní městem, pozn. red.).

Ale veřejnost nebyla vyděšená. Jen v prvních momentech, kdy nikdo nevěděl, co čekat. Ale později se lidé rozhodli, že to skoro nic nebylo. Nebyla to pro ně důležitá událost.

Alexej Levinson Alexej Levinson je ruský sociolog, výzkumy veřejného mínění se zabývá už od 70. let 20. století. V Levada centru působí od jeho založení v roce 2003, byl blízkým spolupracovníkem jeho zakladatele Jurije Levady. V současnosti vede oddělení sociokulturního výzkumu. Působil také na Moskevské vysoké škole ekonomiky.

Takže moje shrnutí by bylo: jestli jeho smrt něco znamená, pak pro vládu a elity, ale ne pro širokou veřejnost.

Z toho usuzuji, že Prigožin je „populárnější“ na Západě než v samotném Rusku?

Ano, možná lidé mimo Rusko přecenili pozornost, kterou mu věnovali.

Poškozená Šojguova pozice

Na konci června jste v Levada centru provedli průzkum veřejného mínění, který zkoumal, jak Rusové hodnotí jednotlivé instituce a politiky. Komu lidé nejvíc věří po roce a půl války na Ukrajině? A ovlivnil to nějak Prigožinův pokus o vzpouru?

Jako vždy byl Putin číslo jedna. Hodně by mě překvapilo, kdyby nebyl (v roce 2023 podpora pro „aktivity Vladimira Putina“ neklesla podle průzkumů Levada centra pod 80 procent. V otevřené otázce, komu věří nejvíce, Putina jmenovalo 42 procent respondentů, pozn. red.).

Co je zajímavější, je, kdo je druhý, třetí a čtvrtý. Mají malou podporu, ale jsou tam obecně nějaké změny (když měli respondenti říct, komu nejvíce věří, druhý byl premiér Michail Mišustin se 17 procenty, třetí pak ministr zahraničí Sergej Lavrov se 14 procenty a na čtvrtém místě ministr obrany Sergej Šojgu s osmi procenty, pozn. red.).

Víme z našich výzkumů těsně po Prigožinově pokusu o puč, že Šojguova pozice byla vážně poškozena. To je možná Prigožinův největší úspěch.

Dalo by se tedy říct, že Rusové souhlasili s Prigožinovou kritikou vedení ministerstva obrany, tedy Sergeje Šojgua, a vedení armády, náčelníka generálního štábu a zároveň velitele ruských sil na Ukrajině Valerije Gerasimova?

Ano. Pokud jde o Gerasimova, ten je mnohonásobně méně populární než Šojgu. Myslím, že tak desetina Rusů ví, kdo to je.

Ale Šojgu, to býval nejpopulárnější ministr vůbec, měl obrovskou podporu, když byl ministrem pro mimořádné situace (v letech 1991-2012, pozn. red.). V té době mu veřejnost připisovala takové ctnosti jako „není žádné podezření, že by byl zkorumpovaný“, byl ikonou poctivosti. Když byl přesunut na ministerstvo obrany (od 2012 dodnes, pozn. red.).

Oslabila, či naopak posílila Prigožinova neúspěšná vzpoura Putinovu pozici a celkově ruskou vládu?

Výsledek je nula, kvůli kontroverzi, kterou to obsahuje. V těch městech, kde lidé wagnerovce potkali, tak se jich nebáli, ale pro zbytek země to bylo něco, co ohrožovalo autority a systém moci. Ti, kdo měli nějaké naděje spojené se vzpourou, pochopili, že byly marné.

Levada centrum Levada centrum je ruská nevládní výzkumná organizace založená v roce 2003, která monitoruje názory ruské veřejnosti. Na svou činnost si vydělává zakázkovým marketingovým výzkumem a není placena státem ani ze zahraničí. V roce 2016 bylo centrum ruským ministerstvem spravedlnosti zařazeno na seznam tzv. „zahraničních agentů“. S rozhodnutím společnost nesouhlasí. Centrum je členem Evropské výzkumné asociace ESOMAR.