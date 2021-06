Útok Trumpových příznivců na Kapitol má podle senátorů sedm obětí. Násilí nahrávala mnohá selhání

Série selhání zpravodajských a bezpečnostních složek Spojených států přispěla k tomu, že davu přívrženců tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa se podařilo vtrhnout 6. ledna do budovy Kongresu. K takovém závěru došly ve své zveřejněné zprávě dva senátní výbory, které lednové události vyšetřovaly. Trumpově roli se však vyšetřování nevěnovalo, všímají si americká média. Zpráva rovněž s lednovými násilnostmi v Kapitolu spojuje sedm úmrtí. Washington 21:16 8. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátoři shledali, že na situaci měla vliv řada chyb - od selhání federálních zpravodajských služeb po vybavení policie | Zdroj: Reuters

Před samotným útokem existovala jasná varování, že příznivci končícího šéfa Bílého domu, včetně pravicových extremistů, plánují se zbraněmi útok na Kapitol a zřejmě i proniknutí do systému tunelů pod budovou Kongresu, píše agentura AP s odvoláním na dokument. Tyto informace se však podle závěrů vyšetřování nedostaly k vedení příslušných bezpečnostních složek.

„Selhání v adekvátním posouzení hrozby násilí v ten den významně přispělo k vtrhnutí do Kapitolu,“ uvedl demokratický senátor a šéf výboru pro vnitřní bezpečnost Gary Peters.

Dvojice senátních výborů shledala, že na situaci měla vliv řada chyb - od selhání federálních zpravodajských služeb při varování před hrozícím násilím přes chyby v komunikaci po nedostatečnou přípravu a vybavení policie zajišťující ochranu Kapitolu (USCP). Výsledkem byl chaotický zásah a fakt, že se demonstrantům podařilo překonat policisty chránící areál, ve kterém zrovna kongresmani potvrzovali výsledky prezidentských voleb.

Zpráva také spojuje s nepokoji sedm úmrtí - kromě čtyř protestujících zemřeli později tři policisté. Dva z nich podle listu The New York Times spáchali sebevraždu. Až dosud se hovořilo o pěti obětech násilností - čtyřech demonstrujících a jednom policistovi. Dalších 140 členů bezpečnostních složek utrpělo zranění.

Zpráva o 127 stranách je výsledkem více než tříměsíčního vyšetřování, jehož součástí byla slyšení, rozhovory a přezkoumání tisíců stránek různých dokumentů, podotkl NYT. Autoři reportu rovněž zveřejnili 20 doporučení na zlepšení práce bezpečnostních složek - od posílení policejního výcviku, lepšího vybavení bezpečnostních složek či vytvoření zpravodajské jednotky u policie Kapitolu, píše list NYT.

Podle něj však mnoho otázek zůstalo nezodpovězených. Vyšetřovatelé například dosud nezjistili, kdo je zodpovědný za podomácku vyrobené výbušniny, které někdo umístil před budovy vedení Republikánské i Demokratické strany ve Washingtonu v den násilností. A nejasné je podle The New York Times rovněž to, zda bezpečnostní složky činí dost v boji s pravicovým extremismem.

Trumpova role

Televize CNN zároveň upozornila na „několik do očí bijících opomenutí“, včetně prozkoumání role Donalda Trumpa v nepokojích. To podle ní vyvolává pochyby, zda zákonodárci ve snaze o dvojstranické vyšetřování narazili na hranice současného Kongresu, který je rozdělený a není schopen se „shodnout na určitých pravdách, zejména těch, které se týkají činů někdejšího prezidenta“.

The New York Times podotýká, že zpráva sice uvádí, že Trump „pokračoval v tvrzení, že mu byly volby ukradeny“ a podporoval před násilnostmi shromáždění ve Washingtonu, nemapuje ovšem už jeho kroky, motivaci ani nekonstatuje, že jeho tvrzení byla nepravdivá.

Závěr vyšetřování rovněž neoznačuje násilnosti jako „vzpouru“, což je termín, který řada politiků použila krátce po útoku. Podle zdrojů CNN autoři zprávy museli volit velmi opatrně jazyk, aby získali podporu z obou politických stran.

Výsledky vyšetřování senátních výborů podle The New York Times pravděpodobně vyvolají nové výzvy k vytvoření nezávislé vyšetřovací komise, která by se zabývala nejen událostmi, ale i okolnostmi nepokojů. Republikáni v Senátu vytvoření takovéto komise minulý měsíc zablokovali.