Fake news o koronaviru? Rusko často jen zesiluje už existující fámy, říká novinář Soukup

Stejně rychle jako koronavirus se šíří zprávy o něm, včetně těch falešných. Podle studie Evropské služby pro vnější činnost spustila ruská média významnou dezinformační kampaň o nemoci COVID-19, aby prohloubila krizi veřejného zdravotnictví v západních zemích v souladu s širší strategií Kremlu, která se pokouší rozvracet evropské společenství. Kreml závěry zprávy odmítá jako nepodložené.

„Kreml má v krizových situacích standardní modus operandi: jeho dezinformační mašina začne šířit, že je všechno jinak, než skutečná média a vlády prezentují,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus analytik amerického think-tanku Atlantic Council Jakub Kalenský.

Toto šíření lží má podle něj za cíl podrývat důvěru v solidní zdroje informací a šířit protizápadní nebo protiamerické nálady.

Za nejpozoruhodnější považuje analytik zprávy o původu viru SARS-CoV-2. „Ty tvrdí, že to bylo v USA nebo jiné západní zemi. Poslední zprávy dokonce obviňují Lotyšsko. V tomto Rusko důsledně navazuje na tradice sovětské KGB.“

Rusko a existující fámy

Redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup připomíná, že jistotu o kremelském původu dezinformací nemáme. „Ale pravdou je, že nejrůznější ruská média, státní i nestátní, si s tímto tématem velice ráda hrají.“

„Pokud tyto dezinformace mají původ přímo v Kremlu, což ale také nemusí být, tak jde o součást dlouhodobé strategie na podrývání důvěry v instituce, často jde o zesilování fám, které si ani Rusko nemusí vymýšlet,“ uvádí dále.



Přesto ale i Kreml začal brát pandemii koronaviru vážně. „Dokonce se spekuluje, že by bylo odsunuto hlasování o změnách v ruské ústavě naplánované na 22. dubna,“ dodává Soukup.

Čína nezareagovala včas

„Čína se během posledních dnů vyhlásila za vítěze boje proti koronaviru,“ vysvětluje sinolog Filip Jirouš ze serveru Sinopsis.cz.

To, že se Čína snažila v počátku šíření viru zatajit, je už dlouho známo. „Dá se říct, že o nákaze věděli už na začátku prosince, ke konci měsíce už bylo potvrzeno, že je virus přenosný z člověka na člověka,“ rekapituluje Jirouš.



„Nejdřív se všechno snažily ututlat čínské místní orgány, potom centrální vláda zakázala, aby se to jakkoliv řešilo, a pak situace dopadla tak, jak dopadla... Kdyby čínský režim zareagoval mnohem dřív, taky by katastrofa nedosáhla takových rozměrů,“ konstatuje Filip Jirouš.

