Novinář Moláček přímo z Kyjeva: Odhodlanost je vidět na každém kroku, důležitá je i role Zelenského

Na ukrajinská města dopadají ruské bomby, zvyšuje se počet civilních obětí. Na ruský útok se připravuje Kyjev, jeho obyvatelé se podle reportéra Deníku N Jana Moláčka, který je přímo ve městě, obávají, že to nejhorší mají teprve před sebou. „Kyjev je jedním z hlavních cílů ruské invaze. Rusové se netají tím, že chtějí vyměnit demokraticky zvolenou vládu za loutkový režim. A to nikde jinde než v Kyjevě pravděpodobně udělat nemohou," hlásí. interview plus Kyjev 19:39 2. března 2022

Ukrajinská metropole podle novináře není obklíčena, invazní síly ovládají půlkruh v jeho severním okolí. Oděská dálnice a cesty na jih jsou ale stále volné.

Z obavy před ruskými diverzanty, kteří operují v utajení a bez uniforem, zde ale probíhají velmi přísné kontroly.

„Mnohokrát denně projíždíme různými kontrolními stanovišti, kde musíme ukazovat dokumenty a kufr, že nemáme žádné zbraně. Když zjistí, že jsme novináři, tak se dívají na snímky ve fotoaparátu, aby se ujistili, že nefotíme vojenské objekty,“ popisuje Moláček.

Armáda, policie i ozbrojení dobrovolníci a rezervisté prý fungují nad očekávání dobře – ruský prezident Vladimir Putin prý nečekal takový odpor, se kterým se ruská armáda setkala.

„Když s nimi mluvíme, tak skoro úplně každý říká, že nikam utíkat nebude, že bude bránit svoje město, ať už v Žytomyru nebo tady v Kyjevě. Zkrátka jsou rozhodnuti se nedat. Odhodlanost je vidět skutečně skoro na každém kroku,“ doplňuje.

Ukrajinci děkují za podporu

V Kyjevě jsou prakticky denně slyšet výbuchy a sirény. Město zůstává prázdné, část jeho obyvatel odjela do bezpečnějších oblastí a jiní zůstávají doma, protože obchody jsou zavřené, a když otevřou, tvoří se před nimi fronty.

„Zelenskyj dokázal inspirovat i Západ k daleko větší podpoře a daleko tvrdšímu přístupu k Rusku.“ Jan Moláček

Lidem podle Moláčka dodává odvahu to, že ve městě zůstal prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho vystupování je prý důležitým faktorem, proč ukrajinská obrana zatím drží.

„Dokázal inspirovat i Západ k daleko větší podpoře a daleko tvrdšímu přístupu k Rusku, než kdyby v čele Ukrajiny stál někdo, kdo by třeba odešel do zahraničí nebo jednal méně rozhodně,“ soudí.

Ukrajinci podle něj vnímají podporu, které se jim dostává ze světa i například z Česka. „Spontánně děkují za podporu, ukazoval jsem jim i videa z demonstrace na Václavském náměstí a velmi je to dojímá,“ přibližuje novinář.

Putin obelhal své vojáky

Naopak extrémně nenáviděný je ruský prezident, v rozhovorech Putinovo jméno doprovází záplava nadávek v ruštině, ukrajinštině i angličtině.

„Lidé si myslí, že se zbláznil. Že chce spáchat sebevraždu a vzít s sebou miliardu lidí, jak nám teď řekl jeden pán. Jeho osoba je symbolem zla, které se tady děje. Běžní Rusové až tak ne,“ domnívá se Moláček.

Jak mu vypověděl ředitel nemocnice ve městě Brovary nedaleko Kyjeva, ukrajinští lékaři ošetřují i raněné ruské vojáky. „Říkal, že by to udělal taky. Kdyby bojoval na ulici, tak by ruského vojáka zabil, ale v nemocnici by to udělat nemohl. Že jim také lhali, když jim řekli, že jedou na cvičení. Jsou tady jen proto, že je Putin obelhal.“

Reklamní plochy v Kyjevě jsou teď polepené vzkazy pro ruské vojáky v ruštině.

„Slavná věta obránců Zmijího ostrova je na každém druhém billboardu. Nebo výzvy typu ‚jděte domů‘, ‚mějte svědomí‘ nebo ‚jste vrazi‘. Není to nic, co by armádu zastavilo, ale psychologická válka probíhá vedle té skutečné,“ uzavírá.

