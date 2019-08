‚Česká dálniční letargie‘, potraviny i rozšíření dolu. Ve Varšavě jednaly vlády Česka a Polska

Polsku chybí dálnice, která by propojovala jihopolskou Vratislav či hlavní město Varšavu s Prahou. Uvedl to polský premiér Mateusz Morawiecki po společném zasedání české a polské vlády ve Varšavě. Zmínil se i o možnosti dálnice, jež by z Krakova vedla přes Moravu dál do Rakouska či Maďarska. Lepší silniční propojení by podle předsedy polské vlády zlepšilo česko-polskou spolupráci v ekonomice, turismu nebo výměně zboží.

