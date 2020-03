Superúterý napoví, koho demokraté vyšlou proti Trumpovi. Do primárek se poprvé zapojí i Bloomberg

Úterý je nejdůležitějším dnem v souboji demokratů o to, kdo na podzim vyzve v prezidentských volbách Donalda Trumpa. Během superúterý se bude hlasovat ve čtrnácti státech včetně těch největších a nejdůležitějších – Kalifornii či Texasu. Levicová část demokratů má svého favorita v Berniem Sandersovi. Z centristů je na tom zatím nejlépe Joe Biden. Ovšem teprve teď se do primárek zapojí také bývalý starosta New Yorku, miliardář Michael Bloomberg. Od stálého zpravodaje Dallas 14:21 2. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Bloomberg na předvolebním mítinku v Houstonu | Zdroj: Reuters

Greg Graze se usadil v měkkém křesle industriální haly na předměstí Dallasu, na klíně má papír se seznamem lidí a kontaktů a vytáčí jedno telefonní číslo za druhým. Přišel sem, do lokální kanceláře Bloombergovy kampaně, aby věnoval tři hodiny svého času a pokusil se pro svého oblíbence získat další voliče.

„Není to moc, ale aspoň můžu říct, že jsem pro to něco udělal. Voláme a zjišťujeme, jak to lidé cítí, jestli se k někomu přiklánějí nebo už jsou rozhodnutí pro někoho hlasovat. A snažíme se, aby to byl Bloomberg,“ říká Graze Radiožurnálu.

Dobrovolník Bloombergovy kampaně, to je poměrně vzácný úkaz – hala je povážlivě prázdná, vidíme tu jen čtyři další telefonisty. Ani podnikatelův volební štáb není moc početný, v celé zemi čítá jen 2500 lidí. Ovšem v reklamách zdejších televizí Bloomberg útočí ze všech stran a žádný soupeř se mu v tom nemůže rovnat.

10 miliard korun

Ve státech, kde se během superúterý bude volit, utratil bývalý starosta New Yorku jen za tuto propagaci v přepočtu skoro deset miliard korun. To je více než před čtyřmi lety Donald Trump a Hillary Clintonová za celé své kampaně dohromady.

Bloomberg se snaží dohnat svůj pozdní start, kandidaturu ohlásil až v listopadu. A Greg Graze patří k těm, co to ocenili.

„Žádný z ostatních kandidátů mě moc nenadchl. Myslím, že Sanders je špatná volba. Texas je potenciálně státem, který může být pro demokraty ve hře. Ale je tu hodně nevyhraněných, středových voličů, pro které by Sanders byl nepřijatelný. A zdejší demokraty by to poškodilo i v dalších volbách, co budou souběžně s těmi prezidentskými,“ myslí si.

„Co se týče ostatních umírněných kandidátů, tak všichni jsou povolanější než Trump, ale nikdo z nich nemá takové kouzlo jako Bloomberg. Myslím, že on by se opravdu mohl líbit nerozhodným voličům,“ vypráví Graze.

Druhou mízu ovšem vítězstvím v Jižní Karolíně chytil Joe Biden, a ten cílí na podobné voliče jako Bloomberg.

Někteří demokrati si proto myslí, že by měl oželet miliony investované do reklamy, na poslední chvíli před superúterým odstoupit, jako to v neděli udělal Pete Buttigieg, a ideálně i finančně podpořit Bidena. Graze si to ale nemyslí, ostatně vniveč by přišly i jeho telefonáty.

„Myslím, že superúterý bude velkým testem, jak si který kandidát stojí. Bloomberg do toho podle mě dostatečně investoval a v průzkumech si vede dostatečně dobře na to, aby prošel superúterým, a pak uvidíme, kdo jsou skuteční hlavní kandidáti. A jestli Bloombergova účast nahraje Sandersovi? To nevím, těžko říct. I tak chci, aby se Mike superúterý zúčastnil, a uvidíme, co se stane,“ myslí si Texasan Greg.

V debatách nepřesvědčil

Od podpory Bloombergovi ho neodrazuje ani to, že si vzestup v průzkumech do velké míry vydláždil penězi, a ne systematickou kampaní v terénu, ani to, že příliš neobstál ve dvou posledních televizních debatách, do kterých se kvalifikoval.

„Ano, také si myslím, že ty debaty moc nezvládl, ale nemyslím, že jsou ty debaty obecně k něčemu užitečné. Znám Bloomberga i jeho práci natolik dobře, že mě žádná debata nemůže odradit. Sleduji ho dlouho a dělají na mě dojem jeho obrovské úspěchy jak v byznysu, tak v dobročinné oblasti i coby třikrát zvoleného starosty New Yorku. To je pozoruhodný životopis,“ říká dobrovolník a dodává?

„Je to ostrý kontrast s tím, co tu máme poslední tři roky – totálního podvodníka s jeho prázdnou rétorikou. Je načase tu velmi důležitou pozici obsadit někým, kdo bude věcný, čestný a pravdomluvný,“ tvrdí miliardářův dobrovolný pomocník a vytáčí další telefonní číslo ze seznamu potenciálních voličů Michaela Bloomberga během důležitého superúterý.