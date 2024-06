Obvinit Netanjahua je absurdní, říká k možnému zatykači Benda. Haag nezpochybňujme, namítá Peksa

Rozhodnutí žalobce Mezinárodního trestního soudu požádat o zatykač na izraelského premiéra a ministra obrany rozdělilo světovou veřejnost i politiky. Podle zastánců Izraele je nepřípustné stavět na stejnou úroveň předsedu izraelské vlády s teroristy z Hamásu. Někteří vyzývají k bojkotu Mezinárodního trestního soudu a i v Česku se objevily úvahy o vystoupení z této instituce. Praha 17:30 12. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (ilustrační foto) | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

„Nejsem fanouškem tohoto tribunálu. Je to instituce, která stojí kolem miliardy eur a nedělá téměř vůbec nic,“ kritizuje Mezinárodní trestní soud (ICC) předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Jsou úvahy o odchodu z Mezinárodního trestního soudu na místě? Diskutují předseda poslanců ODS Marek Benda a europoslanec pirátské strany Mikuláš Peksa.

„Přesto si myslím, že politika nemá reagovat na jedno chybné rozhodnutí prokurátora a říkat, že teď chceme nutně vystoupit,“ dodává.

Podle europoslance Mikuláše Peksy (Piráti) je ale v zájmu každého státu včetně Česka, podílet se na diplomatickém řešení sporů přes důvěryhodnou nadnárodní instituci, jakou je i haagský tribunál.

„Jsem velkým příznivcem mezinárodního řádu založeného na pravidlech. To znamená na mezinárodním právu, které se dodržuje a pro které existuje nezávislá instituce, která je bude vykládat a případně vynucovat. Mezinárodní soudní tribunál může tuto roli výborně plnit,“ domnívá se Peksa.

Členství v něm je podle něj srovnatelné s členstvím v dalších organizacích jako třeba OSN nebo Světové obchodní organizaci.

„Česká republika je jedním ze 192 států, je hrdou součástí mezinárodního společenství a neměla by si tuto pozici nechat kýmkoliv brát,“ apeluje Peksa. „Nevidím žádný důvod střílet se do nohy tím, že bychom naše členství zpochybňovali. Naopak musíme náš vliv uplatňovat, abychom řešili problémy, které nedokáže vyřešit žádný stát sám.“

Vůči krokům prokurátora mezinárodního soudu přesto existuje celá řada výtek.

Opustit Mezinárodní trestní soud?

„Pokud chtěl ICC něco dělat, měl v první řadě konat proti Hamásu, a to v říjnu loňského roku. A nenechat tři čtvrtě roku běžet všechna zvěrstva, která jsme viděli, a pak najednou řekne, že bychom měli obvinit strany obě,“ pozastavuje se Benda.

Problematický by pro Česko byl i rozpor mezi blízkými vztahy s Izraelem a nutností zatknout obžalované představitele při vstupu na naše území.

„Je otázka, jestli nemáme z ICC vystoupit, abychom mohli zvát naše přátele do České republiky. Nebo máme raději říct: ,Nejezděte sem, protože kdybyste přijeli, tak bychom vás jako představitele státu měli zatýkat?‘“ ptá se Benda.

Taková situace je zatím čistě hypotetická, protože zatykač ještě vydán nebyl. Podle Peksy by ale Česko ohrozil jenom reputačně, nikoli diplomaticky.

„Řízení je vedené směrem k premiérovi Izraele, a to jako k fyzické osobě, nikoli vůči Státu Izrael. Vždy a velice rád tady uvidím představitele Státu Izrael. Zároveň pokud někdo bude odsouzen za zločiny proti mezinárodnímu právu, tak takové nadšení ze setkání nesdílím,“ podotýká Peksa.

Kromě nízké efektivity vytýká Benda tribunálu i neobjektivitu při posuzování dopadů útoků a motivací obou stran – Izraele i Hamásu.

„Pochybuji o nestrannosti ICC,“ konstatuje Benda. „Výrok, který seřadí do jedné řady útočníky z Hamásu, kde cílem bylo způsobit nejhorší teroristická zvěrstva, a Izrael, který provádí operaci proti Hamásu, jenž se skrývá za své obyvatelstvo, je absurdní.“

Kolektivní instituce

Podle Peksy je situace sice sporná, ale ne černobílá. O vině Hamásu podle něj není pochyb, nicméně nelze přehlížet útrapy civilistů ve válečné zóně ani vysoký počet civilních obětí, které má na svědomí Izrael. Potenciální žalobu proto vnímá jako opodstatněnou.

„Mezinárodní trestní soud je kolektivní instituce, do které jsou nominováni lidé z různých zemí,“ vysvětluje pirátský poslanec. „Představa, že bude někomu stranit, vychází z toho, že existuje globální spiknutí proti Státu Izrael nebo premiéru Netanjahuovi. Takže já relativně hodně věřím v nestrannost toho soudu.“

Možnost, že by Česká republika odešla z Mezinárodního trestního soudu, je zatím pouze teoretická a krajní. V případě, že by se tak stalo, bychom se ale potýkali s řadou důsledků.

„Byl by to krok, který by zejména v evropských zemích nebyl hodnocen kladně,“ uvádí Benda. „Bojím se, že bychom měli zatýkat izraelské představitele, což je v rozporu s veškerou politikou, kterou ČR dělá. A já toto rozhodnutí prokurátora silně kritizuji.“

Podle Peksy by vystoupení představovalo nejen reputační problém, ale také riziko oslabení spolupráce do budoucna.

„Neexistuje důvod tento závazek České republiky zpochybňovat. Pokud bychom se dostali do situace, že ČR bude chtít po ostatních aktérech, aby někoho zatkli, protože se dopustil zločinů na našich občanech, tak by to bylo složité, protože bychom ztratili právo dovolat se k mezinárodnímu trestnímu tribunálu,“ uzavírá Peksa.

Více podrobností o fungování mezinárodního trestního tribunálu, nařčeních prokurátora z antisemitismu a možných proviněních představitelů Hamásu i Izraele si můžete poslechnout v záznamu celé debatyvýše.