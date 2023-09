Ruští lídři musí pykat za zločiny, které se na Ukrajině dějí, zdůraznil Pavel na Valném shromáždění OSN

Česko má s Ruskem neblahé zkušenosti. Právě kvůli tomu varoval světové lídry před tolerováním ruského chování prezident Petr Pavel ve svém projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku. Válka na východě Evropy totiž podle něj ohrožuje všechny země od Afriky po Asii. Úterní vystoupení Petra Pavla byla jeho premiéra před fórem světové organizace. Po šesti letech to bylo také poprvé, co na valném shromáždění vystoupila česká hlava státu.

