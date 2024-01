Republikánské voliče nezajímají kandidáti, kteří jsou jen odvarem z Trumpa, tvrdí amerikanista Lepš

Ve státech Colorado a Maine padlo rozhodnutí, že se Donald Trump nesmí zúčastnit prezidentských voleb kvůli podněcování ke vzpouře, kterého se měl dopustit v roce 2020, když odmítal uznat svoji volební porážku. „Je to rozhodnutí, které udělal někdo, kdo k tomu měl právo, a v tento moment platí. Ale určitě kolem toho budou další soudní tahanice a nikde není psáno, že je to rozhodnutí finální,“ říká pro Český rozhlas Plus amerikanista Jakub Lepš. Praha 20:55 3. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump tvrdí, že jako prezident měl absolutní imunitu a pro své výzvy k obsazení Kongresu se dovolává na svobodu slova | Foto: Scott Morgan | Zdroj: Reuters

Zatímco ve státě Maine šlo o rozhodnutí státní tajemnice, tedy volené političky z Demokratické strany, v Coloradu o tom rozhodl nejvyšší státní soud, byť nejtěsnější možnou většinou. Podle Lepše jeho verdikt s největší pravděpodobností zvrátí federální nejvyšší soud, přesto se nečeká, že by zde Trump mohl vyhrát volby.

„Může to povzbudit politiky a soudce v řadě dalších států, kde budou podobná rozhodnutí teprve dělat. Může k tomu dojít v téměř 20 státech, včetně těch důležitějších z hlediska jejich váhy v prezidentských volbách. A to by pro Trumpa mohl být opravdu problém v jeho cestě do Bílého domu,“ podotýká expert s tím, že by to vedlo i k další polarizaci americké společnosti.

Rozhodnutí v Coloradu a Maine se opírá o 14. dodatek americké ústavy, který byl přijat po občanské válce. Jedním z jeho ustanovení je i to, že vzbouření představitelé Jihu nemohli být ve federálních funkcích a zasedat v Kongresu. Zároveň je ovšem velmi obecný a například přesně nespecifikuje, zda se to může týkat i prezidenta.

„Spekuluje se o tom, zda o tom vůbec mohou rozhodovat soudy, možná by to mělo být na Kongresu, který daleko více zastupuje americké občany,“ dodává.

Odvar z Trumpa

Lepš připomíná, že Nejvyšší soud není zcela apolitickou institucí a ve své historii v řadě otázek rozhodoval úplně opačně podle toho, jaké zrovna bylo jeho složení. Šest z devíti současných soudců jsou konzervativci a mohl by tak být více nakloněn Donaldu Trumpovi.

Trump tvrdí, že jako prezident měl absolutní imunitu, a navíc se dovolává svobody slova pro své výzvy, aby lidé přicházeli ke Kongresu a bojovali za to, aby nepřišel o své vítězství ve volbách.

„Nejvyšší soud to téměř jistě bude muset posoudit. Bude to mít vliv i na rozhodnutí soudu ve Washingtonu, kde by se měl Trump od března hájit proti tomu, že měl nabádat k povstání proti vládě,“ doplňuje.

15. ledna začnou republikánské primárky a očekává se, že Trump v Iowě zvítězí nad svými nejvýznamnějšími protikandidáty Nikki Haleyové a Ronu DeSantisovi. Velká část republikánských voličů prý akceptovala Trumpův narativ, že mu vítězství v minulých volbách překazilo spiknutí současného prezidenta Joea Bidena a demokratů, včetně jimi jmenovaných soudců.

„To je samozřejmě vyvrácená lež, ale řada republikánských voličů tomu uvěřila. A pak problémem jeho konkurentů je, že se tvářili, že s Trumpem souhlasí, jen by některé věci dělali rozumněji. Ale pro voliče není nějaký odvar z Trumpa zajímavý,“ konstatuje.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.