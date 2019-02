Do Ruska se z Iráku vrátilo 27 dětí. Jejich otcové padli v boji za Islámský stát, matky jsou ve vězení

Do Ruska bylo v neděli repatriováno 27 ruských dětí, jejichž matky jsou v Iráku ve vězení kvůli příslušnosti k takzvanému Islámskému státu. S odvoláním na ministerstvo pro krizové záležitosti o tom informovala agentura TASS. Otcové dětí padli v bojích Islámského státu v Iráku. Bagdád/Moskva 6:11 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Ruska se vrátilo zatím asi sto dětí a žen, pocházejících většinou z Kavkazu. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Letadlo s dětmi odletělo z Bagdádu a večer přistálo na letišti Ramenskoje u Moskvy, uvádí TASS. Podle mluvčí ministerstva jsou děti ve věku od čtyř do třinácti let a původem náleží do desítky ruských oblastí.

Kreml na začátku roku oznámil, že v Iráku je 123 ruských dětí ze svazků teroristů a většině z nich ještě nebylo deset let. Třicet už bylo do Moskvy převezeno dříve.

Irák zadržené teroristy nebo lidi podezřelé ze spolupráce s nimi staví před vlastní soudy. Tamní zákon umožňuje zadrženým ponechat si u sebe děti, dokud potomkům nejsou tři roky. Později mají být předány příbuzným.

Tresty smrti

Do Ruska se vrátilo zatím asi sto dětí a žen, pocházejících většinou z Kavkazu. Ruská tajná služba před rokem odhadovala, že do ciziny odešlo z Ruska bojovat po boku teroristů až 4500 ruských občanů.

Irácké soudy vynesly za terorismus rozsudky smrti nad 300 lidmi, z nichž třetina byli cizinci. Stejné množství z těchto lidí dostalo doživotní tresty. Většina odsouzenců jsou Turci nebo lidé z bývalých republik Sovětského svazu.

V Iráku byl tzv. Islámský stát poražen v roce 2017, v Sýrii právě končí boj proti zbylým členům této organizace na východě země.

Agentura AFP napsala, že cizí příslušníci Islámského státu, kteří se chtějí vyhnout repatriaci a nemohou být souzeni v Sýrii, by mohli stanout před iráckými soudy. Podle francouzských zdrojů je nyní v rukou kurdských milicí v Sýrii asi 60 dospělých členů Islámského státu z Francie.