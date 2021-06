Začal sjezd německé strany Zelených. ‚Plynovod Nord Strea je překážkou pro svobodu,‘ řekl Habeck

V pátek začal třídenní sjezd Zelených, během kterého schválí volební program a formálně potvrdí Baerbockovou kancléřskou kandidátkou strany. Na úvod sjezdu prohlásil spolupředseda této ekologické strany Robert Habeck, že německo-ruský projekt plynovodu Nord Stream 2 je překážkou pro svobodu v Bělorusku nebo východní Ukrajině. Hovořilo se také o zvýšení cen za vypouštění oxidu uhličitého. Berlín 22:28 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sjezd Zelených | Foto: John MacDougall | Zdroj: agentura Reuters

Jedním z nejkontroverznějších témat volebního programu je otázka ceny emisních povolenek pro oxid uhličitý. To je skleníkový plyn, jehož vypouštění vede k oteplování klimatu. V Německu se nyní platí za tunu vypuštěného CO2 cena 25 eur (636 korun), která by se do roku 2025 měla postupně zvýšit na 55 eur (1400 korun).

Zelení ve svém programu chtějí již v roce 2023 zvýšit cenu za emise CO2 na 60 eur (1526 korun) za tunu a poté cenu svázat s podpůrnými opatřeními tak, aby v roce 2030 mohl být splněn klimatický cíl. Německá vláda se v květnu dohodla, že do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990 sníží vypouštění oxidu uhličitého o 65 procent. Program Zelených chce závazek navýšit na 70 procent.

Část straníků považuje 60 eur za CO2 za příliš málo, proto v sérii návrhů požadovali až 120 eur (3051 korun). Kompromisní pozměňovací návrh, který nakonec neprošel a za kterým stál bývalý mluvčí ekologického hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) Jakob Blasel, počítal s 80 eury (2031 korun) a poté s každoročním zvyšováním o 15 eur (381 korun).

Die Einnahmen aus einem dem CO2-Preis gehen als #Energiegeld direkt an dich und deine Familie (pauschal pro Kopf, auch für Kinder). Es kommt gerade Menschen zugute, die ein geringes Einkommen haben. #dBDK21 — BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) June 11, 2021

Hra o peníze

O tom, jak závažné téma cena CO2 je, svědčí i to, že návrh 60 eur hájil spolupředseda Zelených Robert Habeck. Ten varoval před sociálními dopady takového kroku, kdy by si dojíždění a cestování kvůli zvýšení cen paliva nemohla řada lidí dovolit. „Pokud nastavíme laťku příliš vysoko, prohrajeme energetickou přestavbu,“ varoval.

Habeck již před debatou v úvodním projevu prohlásil, že nelze hledět jen na peníze. Pokud jde ale o výběr poplatků za CO2, je potřeba zajistit jejich další investování. „Žádné peníze, které za CO2 stát kasíruje, nesmí zůstat státu,“ řekl.

Uvedl také, že celý přechod na uhlíkově vyrovnané hospodářství, kdy emise CO2 budou kompenzovány jejich neutralizací, bude pro mnoho lidí náročné, neboť to změní i pracovní trh. “Jako společnost na tom ale vyděláme,“ řekl.

Vedení strany se také podařilo zachovat snížení poplatku za obnovitelnou energii. To by mělo posloužit jako úleva za to, že cena za CO2 naopak poroste. Část straníků to považovala za chybu, ale názor prosadit nedokázala.

Snížení rychlosti

Navrhovatelé změn v pátek neprosadili ve volebním programu ani snížení rychlosti pro osobní auta na hlavních silničních tazích, kde chtěli místo stávající stovky zavést limit 70 kilometrů v hodině.

Wir brauchen jetzt wirksame Klimaschutzmaßnahmen und eine starke Sozialpolitik, um unsere Freiheit und die nachfolgender Generationen zu sichern. #dBDK21 pic.twitter.com/ivCzdpnZ83 — BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) June 11, 2021

Naopak stažen byl pozměňovací návrh na maximální rychlost na dálnicích, který počítal se 100 kilometry v hodině. Vedení Zelených v programu chce limit 130 kilometrů v hodině, což se shoduje s doporučeními dopravních odborníků. Rychlost na německých dálnicích upravena zákonem není, jen jako doporučení je uvedeno 130 kilometrů v hodině.

Stejně tak dnes neuspěl návrh zakázat prodej nových aut s dieselovými motory již v roce 2025 a ne až o pět let později, jak chce vedení Zelených.

Kritika plynovodu

„Kdo chrání klima, chrání svobodu,“ řekl Habeck a dodal, že dokončovaný plynovod brání vítězství svobody v Bělorusku a na východě Ukrajiny. „Ukazujeme tím, že fosilní energetický zdroj je pro nás důležitější než svoboda,“ řekl.

Prohlásil rovněž, že Nord Stream 2 je špatná a nákladná investice do energetické infrastruktury, která za 20 let po přechodu na obnovitelné zdroje nebude potřebná.

Zelení plynovod kritizují dlouhodobě. Kancléřská kandidátka strany Annalena Baerbocková, která spolu s Habeckem stranu vede, řekla, že by výstavbu zastavila.

Naopak její sok Armin Laschet, který do zářijových parlamentních voleb povede konzervativní unii CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové, s plynovodem nadále počítá. Laschet řekl, že souhlasí se stanoviskem německé vlády, podle které je Nord Stream 2 hospodářským projektem, proto ho nelze použít k sankčnímu potrestání Ruska.

Plynovod Nord Stream 2 má už brzy přivádět zemní plyn z Ruska přímo do Německa po dně Baltského moře. Německo energetickou surovinu potřebuje vzhledem k ústupu od jaderných a uhelných elektráren.

Názor Washingtonu

Nord Stream 2, jehož větev povede i do Česka, se však stal předmětem sporů mimo jiné proto, že obchází státy jako Polsko, pobaltské země a také Ukrajinu, které tak přijdou o tranzitní poplatky.

Například Washington je navíc přesvědčený, že plynovod zvýší ruský ekonomický a politický vliv na Evropu a podle některých kritiků dokonce bude představovat bezprostřední hrozbu pro mír v Evropě.

Washington však nedávno oznámil, že neuvalí původně plánované sankce na firmu Nord Stream 2 AG, která projekt rusko-německého plynovodu vede.

Evropský parlament se v dubnu vyslovil pro zastavení stavby plynovodu ve výzvě k přijetí tvrdších protiruských sankcí v reakci na zjištění českých tajných služeb o ruském podílu na explozích muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014.

Zelení během třídenního sjezdu, který začal v pátek, schválí volební program a formálně potvrdí Baerbockovou kancléřskou kandidátkou strany.

Ekologická strana pomýšlí na kancléřskou funkci, poslední průzkumy veřejného mínění ale ukazují, že ztrácí na popularitě. Nejsilnější politickou stranou je tak opět unie CDU/CSU, Zelení jsou druzí.