‚Jsme takový snadno oklamatelný národ.‘ Část slovenských politiků stále straší lidi Sorošem

Pod strmými vápencovými skalami Národního parku Muráňská planina leží malá vesnička Muráň. Od návsi vede cesta na hrad, u které posedávají dvě penzistky. Dáša byla mistrem odborného výcviku na učňáku, a při vyslovení jména Geroge Soroš okamžitě odpoví „globalista“. „Velký vliv tu má a na hodně lidí.“

Její sousedka Dagmara viděla Soroše v televizi a také o jeho vlivu nepochybuje. „Šedá eminence“, říká bývalá učitelka dějepisu. Obě dámy se rozpovídají okamžitě na téma Ukrajině, na kterém se ale neshodnou. Dáša za tím vidí válku Ruska proti Americe, Dagmara obhajuje právo na ukrajinskou obranu a zásilky zbraní. Co se týká Soroše, shoda panuje.

Fico chce po volbách obžalovat Čaputovou. Schůzkami s prokurátorem podle něj ovlivňovala vyšetřování Číst článek

„On už musí mít devadesát let a prý to po něm přebral jeho syn,“ vysvětluje Dáša a Dagmara se diví, že v tomhle věku ještě ovlivňuje Slovensko. „Co on tady ještě míchá vodu. Asi už je to jen postava, ti okolo něho to dělají.“

Soroš ovlivňuje volby

Jakým způsobem přesně ovlivňuje pětimilionové Slovensko, které jde svobodně vybírat kandidáty v parlamentních volbách, Dagmara neodpovídá. „Neprovokujte,“ směje se vesele, „nebo vám dám hůlkou. Však vy víte. Na mě nebo na sousedku konkrétně vliv nemá, ale všeobecně se to přenese na lidi. Běžte do krčmy, oni jsou tím nasáklí.“

Krčma stojí na rohu návsi, je to omlácená patrová budova, na které je napsané Hostinec Koruna Turistická ubytovna. Ve dveřích stojí lehce nasáklý chasník v montérkách s košíkem hub a do hovoru mu není. „Kdybych se napil, tak vám něco řeknu. Ještě mám málo,“ usmívá se od ucha k uchu a ukazuje na hostinského.

Fico je nakloněný směrem na východ. Konec podpory Ukrajiny je reálný, soudí generálporučík Macko Číst článek

Ani tomu není do řeči, krčma je prázdná a vyhlíží hosty. Zbystří, když přichází velmi upravený muž. „To je pan učitel, ten vám poví.“ Pan učitel se představuje jako Karoľ, matematik na penzi. „To je obyčejná závist, tady si lidi myslí, že dvaadevadesátiletý člověk může se svými penězi ovlivnit celou Evropu. Zčásti ano, ale celou Evropu ne.“

Karoľ to považuje za důsledek propagandy a mediální masáže a má pocit, že jeho spoluobčané jsou trochu jako děti. „Jsme takový snadno oklamatelný národ. Tamhle se běžte zeptat. Řekněte, že vás posílá učitel Karoľ a oni vám něco poví.“

Pan učitel také mizí ve výčepu a tak mířím přes náves za prodejnu suvenýrů. Tam posedává na trávě manželská dvojice, rodiče šesti dětí Iveta a Peter. Iveta se jen usmívá, Peter kroutí hlavou. „Soroš, to je asi nějaký Maďar, ale nikdy jsem o něm neslyšel. Že tahá za nitky? Kdo to říká? Fico? Aha.“

Peter se napije piva z láhve, potáhne z cigaretky, jméno neznámého Maďara mu asi vrtá v hlavě a usilovně přemýšlí. „Před třemi měsíci jsem byl v Bratislavě, ale ani tam jsem to jméno neslyšel. Prvně ho slyším od vás.“

Posuzovat, jaký vliv mají na voliče politici, kteří používají jméno George Soroše v předvolební kampani, je v podstatě nemožné. Žádná sociologická agentura podobný výzkum veřejného mínění nikdy nepublikovala. Asi ji to nikdo žádná politická strana nezadala, nebo si nechala výsledky pro sebe.