Smrt saúdského novináře může ovlivnit Blízký východ na několik generací

Jsme zřejmě svědky nejen zjevného umlčení kritika režimu Saúdů, ale i křečí dlouhotrvajícího boje o moc mezi různými královskými liniemi, píše server americké televizní stanice CNN.

Od dvacátých let, kdy se v Saúdské Arábii chopil moci pozdější král Abdal Azíz ibn Saúd, když ovládl posvátná města islámu Mekku a Medínu i kosmopolitní přístav Džidda, se vláda vždycky předávala synovi panovníka v závislosti na věku a schopnostech.

V posledních desetiletích však v královském paláci zesílily machinace a intriky. Jak synové ibn Saúda stárli, začalo být jasné, že bude dřív nebo později nutné systém následnictví opustit a k trvalé vládě zvolit jen jednu linii rozvětveného rodu.

Rodinná pouta

Proces určování nástupce byl tak složitý, že poslední král jmenoval zvláštní radu, aby rozhodla za něj. Vybrala prince Muhammada bin Najífa, tehdejšího ministra vnitra. Jeho rodina tak mohla očekávat, že vytvoří novou královskou linii.

Plynulo by jí z toho velké bohatství a protekce. Loni v létě se však bin Najíf nečekaně trůnu vzdal. Později ho televize ukázala při setkání s Muhammadem bin Salmánem, a bylo jasno – nástupnictví se zmocnil tento syn krále Salmána.

Bin Najífa od té doby skoro nebylo vidět a kolovaly různé zvěsti. Jedna z nich tvrdila, že je závislý na lécích proti bolesti, jimiž trpí po útoku Al-Káidy před deseti lety. Zkušenější pozorovatelé tomu však nevěřili – jak soudili, šlo o dezinformace, které měly umlčet bin Najífovu rodinu a přátele.

Podle serveru CNN už Muhammad bin Salmán podobnou taktiku použil, aby lidem zničil pověst. Kvůli obvinění z údajné korupce dal například pozatýkat několik nejbohatších saúdských podnikatelů, včetně členů vlastní rodiny.

Bin Najíf nicméně úzce spolupracoval s představiteli amerického boje proti terorismu. Spojené státy ho považovaly za váženého a spolehlivého monarchu, který jim může být užitečný.

Boj o moc

Složité handrkování o příští generaci saúdských panovníků pramení z hojného množení rodu ibn Saúda. Jeho oblíbená manželka Hasá Sudajríová měla sedm synů. Existuje i řada dalších větví rodiny, ale tito synové byli vždycky považováni za nejpravděpodobnější linii, která bude předávat moc příštím generacím.

Současný král Salmán je poslední z linie těchto sedmi synů. Jeho předchůdce král Abdalláh pocházel z jiné větve, se kterou byl spřízněný i zmizelý novinář Chášakdží – přes bývalého šéfa saúdské zpravodajské služby prince Turkího Fajsala, syna krále Fajsala. Vztahy ve vládnoucí rodině vždycky vyvolávaly nervozitu mezi jednotlivými soupeři, pokud ne rovnou paranoiu, podotýká portál americké CNN.

Vyznat se v královských liniích a neustále se proměňujících loajalit bylo odjakživa umění. Dříve králové vládli s pomocí poradní rady, ale za současného panovníka Salmána je to jinak. Když v roce 2015 zemřel jeho bratr Abdalláh a Salmán nastoupil na trůn, začal upevňovat moc i jeho syn Muhammad bin Salmán.

K tomu patřilo i jeho loňské jmenování korunním princem. Hned poté dal zavřít řadu svých bratranců, strýců a mocenských hráčů kvůli podezření z korupce. I když před soudem jich skončilo jen několik, hodně z nich muselo korunnímu princi předat své lukrativní kontrakty a odevzdat velkou část majetku.

Co se děje v paláci?

Muhammad bin Salmán vyžaduje absolutní poslušnost a loajalitu. Kdo se mu postaví do cesty, je odstraněn. V monarchii se neděje nic bez jeho souhlasu a jeho styl řízení nemá v zemi obdoby. CNN však upozorňuje, že to vše má jeden háček – korunní princ není král, přestože svého otce zastiňuje, jako když například předložil svou hospodářskou Vizi 2030, která má Saúdskou Arábii zmodernizovat. Získal si tím pověst reformátora.

Jeho postup má ale svá úskalí. Řada potenciálních mezinárodních investorů teď ruší účast na konferenci přezdívané „Davos v poušti“, která má začít v úterý.

A co se dnes děje uvnitř královského paláce, je zřejmě ještě těžší odhadnout. Zdá se, že iniciativu převzal král Salmán. Po jeho telefonátu s tureckým prezidentem směli turečtí vyšetřovatelé vstoupit na saúdský konzulát a hledat tam stopy po zmizelém novináři Chášakdžím.

Co to znamená pro korunního prince Muhammada bin Salmána, zatím není jasné. Je to však znamení pro všechny členy královské rodiny, které princ odstranil z cesty, že mezinárodnímu společenství by nevadilo, kdyby v čele nejvýznamnější země regionu stanula méně rozkladná osobnost, soudí americká stanice CNN.