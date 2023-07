Turecký parlament projedná vstup Švédska do NATO v říjnu. Navzdory příslibu, že k tomu dojde co nejdřív

Turecký parlament projedná švédskou žádost o vstup do NATO v říjnu, po letní pauze. Řekl to šéf turecké diplomacie Hakan Fidan. Dodal, že Ankara se ohledně švédské žádosti koordinuje s Maďarskem, jehož parlament má o ratifikaci rovněž teprve hlasovat, píše agentura Reuters. Od Švédska Fidan očekává další kroky, které by vyšly vstříc tureckým požadavkům ohledně potírání organizací, které Ankara považuje za teroristické.

