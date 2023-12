Amerikanista: Republikáni i demokraté při jednání o podpoře Ukrajiny a Izraele využívají vydírací techniky

Americký Senát by měl ve středu hlasovat o balíku bezpečnostních opatření, jehož součástí je i pomoc Ukrajině a Izraeli. Podle televize CNN tomu v úterý předcházela schůzka senátorů, která vyústila v hádku, když republikáni trvali na tom, že jakákoliv pomoc do zahraničí musí být spojena s posílením bezpečnostních opatření na hranicích USA s Mexikem. „Americká pomoc je pro Ukrajinu naprosto klíčová,“ upozorňuje amerikanista Jakub Lepš. Rozhovor Praha 20:34 6. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Bez americké pomoci je otázka, jestli bude Ukrajina pokračovat v nějaké aktivitě,“ soudí Lepš (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Ve středu měl v americkém Senátu vystoupit s online projevem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nečekaně ho ale zrušil. Souviselo podle vás to zrušení projevu ukrajinského prezidenta právě s těmi spory, které schválení pomoci Ukrajině a Izraeli provázejí?

Oficiálně to potvrzené nemáme. Média se různě doptávají ukrajinské ambasády v USA, atd. Jasná odpověď nepřišla, ale pravděpodobné to je.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor Tomáše Pancíře s amerikanistou Jakubem Lepšem o jednání v americkém Kongresu o podpoře Ukrajiny nebo Izraele

V situaci, kdy se hádají republikánští a demokratičtí senátoři o věc, která s pomocí Ukrajině vůbec nesouvisí, tak je zjevné, že je potřeba teď nechat řešení v jejich rukou a doufat, že se tyto dvě politické strany na americké půdě dohodnou.

Není vhodný okamžik do toho zvenku vstupovat, proto rozhodnutí dává smysl. I když se oficiálně nepřiznalo, že to je kvůli těm hádkám mezi republikány a demokraty.

Co přesně republikáni v Senátu žádají výměnou za souhlas s další pomocí Ukrajině a Izraeli?

Oni opravdu žádají, aby se zpřísnily podmínky pro vstup nelegálních imigrantů do Spojených států, aby se jich přijímalo méně, aby se zpřísnila pravidla pro to, když někdo chce zažádat o azyl a tak dále. Čili jak symbolicky, tak věcně, si chtějí odškrtnout, říci svým voličům: „Podívejte se, my plníme to, co vy po nás chcete, bráníme jižní hranici.“

ONLINE: Jestli USA neschválí podporu, budeme muset seškrtat některé výdaje, říká ukrajinská poslankyně Číst článek

Je to v duchu Trumpova, a nejen jeho, hesla, že je Amerika na prvním místě. Nejdřív zajistili hranici, ta je podle nich příliš prostupná a demokraté s tím nedělají dost. Trochu pod čarou říkají, že vezmou pomoc Izraeli, Ukrajině a Tchaj-wanu a budou tak trochu demokraty vydírat.

Demokraté o tom jednat nechtějí a vyvíjejí v opačném gardu nátlak na republikány. Pozvali si představitele Bílého domu, ministra zahraničí, obrany a chtějí se bavit a říkat, že Ukrajina to potřebuje i Izrael to potřebuje. Jsou to dvě vydírací taktiky, které se zatím nesešly na nějakém kompromisu.

Jak vážné ty spory jsou? Opravdu se může stát, že se americká pomoc Ukrajině brzy zmenší nebo úplně zastaví?

Stát se to může. Rozpočtové věci totiž musí procházet přes Kongres, ačkoliv samozřejmě jakýkoliv další návrh ještě potom musí podepsat prezident.

,Něco se stalo na poslední chvíli.‘ Zelenskyj zrušil projev v Senátu USA, měl vyzvat k podpoře Ukrajiny Číst článek

Dosud administrativa Joea Bidena měla možnost čerpat nějaké předschválené peníze, postupně posílat finanční nebo zejména vojenskou pomoc na Ukrajinu. Tak to dělala, ale už v posledních měsících pomoc klesala. Schopnost prezidenta a jeho týmu pomoc posílat ještě úplně vyčerpaná není, ale už je to jenom zlomeček.

Ukrajina to v tento moment ví, bohužel se tomu musela přizpůsobit. Další masivní pomoc odcházet nemůže a míč je na straně Kongresu. Republikáni mají většinu ve Sněmovně, demokraté mají většinu v Senátu a opravdu se může stát, že se kvůli této hádce o bezpečnosti na mexicko-americké hranici nedohodnou a žádné další navýšení, které by prezident mohl využívat k pomoci Ukrajině, nebude schváleno.

Jak moc je Ukrajina na americké pomoci závislá?

Extrémně. Amerika není největší donor celkově, ale ve vojenské oblasti jednoznačně. Zejména věci, jako je munice a tak dále, jsou pro Ukrajinu důležité. Je to otázka, jestli bude Ukrajina pokračovat v nějaké aktivitě, anebo bude třeba jenom vést zákopovou válku, nebo dokonce se její pozice může ještě zhoršovat. Americká pomoc je naprosto klíčová.