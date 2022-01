Výročí útoku na Kapitol. Lidé ve Washingtonu varovali před Trumpem i zpívali ‚politickým vězňům 6. ledna‘

Na pódiu s budovou Kapitolu v pozadí promlouvají k několika stovkám přítomných kongresmani o tom, jak před rokem prchali uvnitř před násilným davem. Za zády jim do šera svítí transparent „chraňte demokracii“. Někteří lidé drží atrapy svíček, jiní transparenty.

Nicky ukazuje obraz, na kterém Donaldu Trumpovi vítr zvedl vlasy a poodkryl hákový kříž. tím Nechce říct prý, že by Trump byl nacista. Považuje ho za autokrata, který odkryl své skutečné politické přesvědčení a který nemá zájem na demokracii, ale na budování vlastní moci.

„Loni 6. ledna jsem tu byla – na druhé straně Kapitolu, s podobnou cedulí. Zaútočili na mě, ceduli zničili a ohrožovali mě. To bylo ještě předtím, než dorazil ten hlavní dav od Bílého domu. Byla jsem tu a jsem tu i teď, abych podpořila demokracii proti Trumpově straně a jejích autokratických, fašistických tendencích,“ tituluje Nicky současnou Republikánskou stranu.

Většina jejích členů v Kongresu před rokem i po útoku na Kapitol hlasovala proti schválení výsledků legitimních voleb. A i rok po jeho odchodu z Bílého domu jsou republikánští politici z velké části Trumpovi loajální.

Dvě Ameriky, dva neslučitelné příběhy voleb 2020, dvě interpretace útoku na Kapitol - a teď logicky i dva různé světy připomínek výročí v DC:



1) za ochranu demokracie u Kapitolu

Projevuje se to i jejich přístupem k událostem 6. ledna, o kterých nechtějí příliš mluvit, natož je vyšetřovat. A velká část voličů jejich přístup sdílí a stále věří lži, která se stala základem pro útok na Kapitol, tedy že volby byly ukradeny.

„Jsem velmi znepokojená, že existuje tolik Američanů, kteří žijí v alternativní realitě. Baví se mezi sebou a pěstují myšlenky, kterými je velmi těžké otřást. Nemyslím, že je možné jejich pohled změnit. My je prostě musíme u voleb marginalizovat. To znamená mobilizovat dost lidí, kteří si uvědomují nebezpečí dalšího Trumpova prezidentství a Trumpovy strany,“ říká Nicky na vzpomínkové akci k výročí útoku na americký Kongres.

‚Bylo to jinak‘

A stačí se přesunout jen o necelých pět kilometrů dál – a rázem se ocitneme v alternativní realitě.

Před washingtonskou věznicí zaparkoval autobus a z něj vystoupilo několik lidí, kteří přijeli výročí útoku připomenout po svém. Zazpívat přes mříže těm, kteří byli zatčeni a odsouzeni za účast na přepadení Kapitolu a které považují za neprávem zadržené politické vězně 6. ledna.

„Bylo to jinak. Parta lidí, co poslouchala řeč Donalda Trumpa, pak šla ke Kapitolu a bylo jim dovoleno vejít dovnitř. Byli tam provokatéři, agenti FBI a Antify, kteří se snažili vybičovat lidi k hysterii. Lidi byli plní vzrušení, takže nakonec v Kapitolu vyprávěli vtipy, trochu hulákali a dělali si selfíčka,“ dovídám se nakonec, že to, co jsem před rokem viděl u Kapitolu na vlastní oči, prý vůbec není pravda.

Tahanice o výklad událostí 6. ledna v Americe pokračují, a pokud platí, že historii píšou vítězové, může se stát, že za rok, po kongresových volbách, bude i oficiální připomínka přepadení Kongresu vypadat úplně jinak.