Do Mykolajiva dorazila humanitární pomoc dárců Českého červeného kříže

Dárci přispěli Českému červenému kříži od začátku války na ukrajinské konto celkovou částkou 326 milionů korun. Z humanitární pomoci dostává svůj díl i Mykolajiv na jihu Ukrajiny, kam dorazila další zásilka v úterý. Od zpravodaje z místa Mykolajiv 14:15 22. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všechny sanitky daroval Ukrajině český Červený kříž | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Na chodník Centrálního prospektu, který dřív nesl jméno Leninova, pomalu najíždí bílý náklaďák. Chlapi si podávají objemné krabice a nosí je na chodbu budovy, která kdysi sloužila úředníkům.

Šéf oblastní organizace Červeného kříže Andrii Skorokhod bere nůž a zvědavě otevírá první balík. Z ordinace ho pozoruje tmavovlasá sestra a melancholickým pohledem i lékař. Ve velké krabici je ještě jedna menší a v ní malinký sonograf, který se skoro vejde do dlaně.

Neprůstřelné vesty zdravotníkům se hodí. Jedna záchranářka z týmu při útoku zemřela | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Takové jsme dostali tři. Pojďte se podívat, co to máme,“ říká spokojeně Andrii a ve vyšetřovně ukazuje na obstarožní přístroj na kolečkách, který váží asi šedesát kilogramů a korunuje ho prehistorický monitor s klávesnicí.

„To je zázrak,“ směje se sestra Irina, když porovnává novinku s minulostí. Člověk by chtěl málem říct, najdi pět rozdílů. Kromě sonografu je v zásilce i kardiograf a z jedné krabice vytahuje sestra ruční dýchací přístroje - ambuvaky.

V balíku humanitární pomoci je i sonograf | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Další krabice vydávají své tajemství a zástupce ředitele Anton Dubovyk především oceňuje, že odesílatelé v Praze mysleli i na detaily. „K sonografu máme kromě notebooku třeba i gely, je to profesionálně připravené a komplexní, v podstatě to stačí sestavit a můžeme to začít používat.“

Ambulance na Centrálním prospektu slouží každému a poskytování pomoci je bezplatné. Ve srovnání s podmínkami, ve kterých pracují zdravotníci v jiných zařízeních, působí ordinace velmi solidně už teď.

Sestra Irina s ambuvakem | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Mykolajiv byl až do říjnového osvobození Chersonu první na ráně ruské armády, teď je tu klidněji a od Nového roku sem nedopadla žádná raketa. Válka ale trvá rok a proto Červený kříž v Mykolajivu zřídil i záchrannou službu.

Budova záchranky leží na druhé straně města a stojí před ní čtyři vybavené sanitky. „To je také dar z Česka,“ říká vedoucí záchranného týmu Pavol Buznik. Vousatý muž má za sebou řadu náročných zásahů po raketových útocích, ale i klasickou pomoc nemocným nebo nemohoucím pacientům.

Balíky humanitární pomoci z Česka | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Buznik se tento týden vrátil z několikadenní pracovní cesty v Praze a už zase rozepisuje služby. Dřív pracoval v Červeném kříži jako dobrovolník, po začátku války dostává i zaplaceno. V dokonale uklizené základně ukazuje další materiál, který dostal z Česka. „Tohle jsou kevralové neprůstřelné vesty, dostali jsme je na jaře. K tomu helmy a vysílačky.“

Šéf mykolajivského Červeného kříže Andrii Skorokhod má jasno. „Kdyby nebylo české pomoci, tak tady žádná ambulance nevznikne,“ uvádí.