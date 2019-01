Pokud se armáda nepřidá k opozici, Maduro protesty ve Venezuele potlačí, předpokládá expert

Při masivních protivládních protestech ve Venezuele se opoziční lídr Juan Guaidó prohlásil úřadujícím venezuelským prezidentem. Podpořily ho Spojené státy a některé jihoamerické země. Zastánce má ale i stávající prezident Nicolás Maduro. Toho podpořily například Bolívie i Mexiko. Ve vysílání Radiožurnálu o situaci ve Venezuele mluvil odborník na Latinskou Ameriku z Vysoké školy ekonomické Martina Rey. Rozhovor Praha/Caracas 23:03 23. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový venezuelský prezident Juan Guaidó. | Zdroj: Reuters

Co se děje ve Venezuele, proč se situace vyhrotila?

Situace se nevyhrotila zdaleka poprvé, už jsme to pozorovali několikrát v historii. Největší nepokoje byly v roce 2014, další zmítaly Venezuelou v roce 2017 a důvody jsou pořád stejné: lidé jsou nespokojení se svou situací a situací své země.

Někteří nemají co jíst, je nedostatek základních potřeb a léků. S tím roste i korupce, kriminalita. Ekonomika je na pokraji bankrotu. To jsou důvody protivládních protestů.

Juana Guaida za venezuelského prezidenta v tuto chvíli uznávají Spojené státy, Argentina, Kolumbie, Kostarika, Chile, Ekvádor a také Brazílie. Na Madurově straně jsou Kuba, Nikaragua, Bolívie a zřejmě i Mexiko. Kdo je Juan Guaidó?

Juan Guaidó je venezuelský politik z jedné z opozičních stran. Je mu 35 let, je to vzdělaný člověk, který dlouhou dobu působí ve venezuelské politice - podruhé je poslancem.

Teď - díky dohodě politických stran, které před necelými pěti lety vyhrály volby do parlamentu, o každoročním měnění předsedy parlamentu - vyšla řada na Guaidovu stranu. A on byl zvolen do čela komory, která je mnohými považovaná za jediný orgán ve Venezuele, jenž je zvolen opravdu lidmi. U těch ostatních, včetně prezidenta, o tom lze s úspěchem pochybovat.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dokonce vyzval venezuelskou armádu, aby podpořila Guaidovu snahu o znovunastolení demokracie v zemi. Je to vůbec možné, nebo stojí armáda pevně za prezidentem Madurem?

Je to možná překvapení pro některé pozorovatele, protože protesty v současné chvíli ve Venezuele dál probíhají. Výzvy, aby se armáda přidala na stranu ústavy, tedy na stranu těch, kteří chtějí zlepšit situaci ve Venezuele, zazněly nejen ze strany USA, ale především ze strany venezuelských opozičních politiků, běžných občanů a organizací či církevních sdružení.

Martin Rey Absolvent MUNI, VŠE a UK. Pravidelně komentuje dění v Latinské Americe pro Českou televizi a Český rozhlas. Působil v několika státech Latinské Ameriky a do regionu se pravidelně vrací. Nejdéle pobýval ve Venezuele, na kterou se také nejvíce specializuje. (AMO)

Podle aktuálních informací se ale nezdá, že by se armáda k opozici připojila a protesty potlačuje slzným plynem. Z různých částí země jsou také hlášeni mrtví a zdá se, že krize bude pokračovat.

Armáda je klíčový prvek, protože pokud nepodpoří nově prohlášeného prezidenta, bude mít Guaidó velmi těžkou pozici. Ve výhodě by byl stále Nicolás Maduro.

Maduro se rozhodl přerušit diplomatické vztahy se Spojenými státy a postup opozice označil za pokus o převrat. Asi jde v tuto chvíli jen těžko odhadovat, co bude následovat…

Velmi těžko. Je to jiná situace než v roce 2014 a 2017, protože je Maduro v méně komfortní situaci. Volby, na základě kterých byl minulý týden jmenován prezidentem, proběhly minulý rok v květnu a byly nerovné: většina opozice se jich neúčastnila, mezinárodní pozorovatelé tam nebyli a on je a může být mnohými považován za nelegálního prezidenta. Na základě toho se Juan Guaidó nechal jmenovat dočasným prezidentem s cílem vypsat nové volby.

Nedokážu situaci odhadnout, nicméně podle zkušeností, které s Venezuelou máme, budou násilné protesty ještě chvíli pokračovat, ale pokud se armáda nepřidá na stranu opozice, budou potlačeny, mnoho lidí zatčeno a krize neskončí.