Francie chce kompletně zakázat mobily ve školách, studenti by je při vstupu odkládali do skříněk

Francie se chystá zakázat telefony ve školách. Vybrané školy teď zákaz testují, a pokud se osvědčí, mohl by vstoupit v platnost příští rok. Určité omezení používání mobilních telefonů sice už v zemi existuje několik let, teď chce ale jít vláda ještě dál. Důvodem je snaha omezit kyberšikanu, a také zpráva, která ukazuje přímou spojitost mezi koukáním do displeje a negativními efekty na spánek, držení těla, fyzickou aktivitu, váhu a zrak. Paříž 7:50 5. září 2024

Zhruba dvě stovky středních škol napříč Francií zakázaly používání mobilních telefonů ve třídách. Cílem je podle serveru Euronews, který o experimentu píše, snížit trávení času u displejů a omezit kyberšikanu.

„Studenti si alespoň vyzkouší, jaké to je být celý den bez telefonu - a to i včetně přestávek, kdy běžně koukají do obrazovek,“ pochvaluje si krok ředitel střední školy na předměstí Paříže Fabien Leroux. Pokud se zákaz na vybraných školách osvědčí, tak k němu od ledna příštího roku natrvalo přistoupí všechny střední školy ve Francii.

Pozitivně se k zákazu zatím staví i samotní žáci, například jedenáctiletá Halima: „Myslím si, že je to opravdu dobrý nápad. Kvůli telefonům se při hodině nedokážeme soustředit.“

V zemi přitom podobný zákaz platí už od roku 2018 – tehdy ale šlo jenom o jejich omezení při výuce, telefony si navíc mohli žáci nechat u sebe, třeba v kapse nebo v aktovce. Teď žáci musejí telefony odevzdat rovnou při příchodu do školy a během dne k telefonům nemají přístup.

Negativní vliv mobilů

Po příchodu do školy musí studenti telefony nechat ve speciálních odolných boxech, kde jsou po celou dobu výuky uloženy. Jeden takový box stojí asi 60 euro, to je zhruba 1 500 korun. Právě cenu kritizuje ředitel Asociace departmentů Francois Sauvadet.

Náklady na testování totiž hradí departmenty, a pokud by zákaz od příštího roku prošel, tak by boxy ve všech školách vyšly asi na 125 milionů eur, to jsou víc než tři miliardy korun. Končící ministryně školství Nicole Belloubet se ale domnívá, že náklady nejsou tak velké, aby je školy nemohly uhradit.

Experiment vychází ze zprávy, kterou si nechala zpracovat komise prezidenta Emmanula Macrona. Podle ní existuje přímá spojitost mezi koukáním do displeje a negativními efekty na spánek, držení těla, fyzickou aktivitu, váhu a zrak. Komise doporučuje, aby děti do 11 let žádný telefon neměly, poté klidně ano, ale bez přístupu k internetu, a to do 13 let. A minimálně do 15 let by podle francouzské vlády děti neměly být na sociálních sítích.

Zákazy mobilů platí ale i v jiných zemích. Třeba britský server Guardian připomíná, že v Německu žádný oficiální zákaz používání telefonů ve školách není, ale většina škol ho zavedla sama. V Nizozemsku vláda zákaz pouze doporučila, ale rozhodnutí je na školách.

V Itálii už takový zákaz platí dokonce od roku 2007. Poté byl zrušen a od roku 2022 je zase v platnosti. V americké Kalifornii zákaz nebo alespoň omezení telefonů ve školách před několika dny podpořil tamní parlament a brzy zákon zřejmě podepíše guvernér – Kalifornie by se tak stala pátým státem USA, který by k zákazu nebo omezení telefonů ve školách přistoupil.