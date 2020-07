Rusové se s námi už 10 let odmítají bavit. Jmenování zmocněnce na tom nic nezmění, říká Lipavský

To, jestli bude nový zmocněnec pro konzultace s Ruskou federací Rudolf Jindrák, nebo někdo jiný, je podle místopředsedy sněmovního zahraničního výboru Jana Lipavského (Piráti) jedno. Rusové totiž jednat odmítají. Člen stejného výboru ale za SPD Jaroslav Holík to tak nevidí a tvrdí, že úkolem diplomacie je nějaké styčné body najít. DNEŠNÍ PLUS Praha 13:15 20. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jindrák je nyní ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a také poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Jeho nominace mne nijak personálně nepobuřuje. Nicméně – vhodnou osobou je ministr zahraničí nebo premiér. Problém je, že se Rusové s nimi už přes deset let odmítají bavit,“ zdůrazňuje poslanec Jan Lipavský (Piráti) ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Připomíná, že poslední setkání šéfů diplomacie proběhlo v roce 2010, premiéři se neviděli ještě déle. „Jmenování nového zmocněnce na vztazích vůbec nic nezmění,“ myslí si Lipavský.

Jindrákovo jméno nijak nevadí ani poslanci SPD Jaroslavu Holíkovi. „Jsme malý stát závislý na exportu, který máme většinově orientovaný na Západ. Což je plus, ale teď při koronaviru stačil malý zlom a ekonomika se nám z velké části zastavila. Takže ji musíme mít soustředěnou do několika směrů. Rusko tak vidím jako jeden z velkých potenciálních trhů,“ myslí si.

To ale Lipavský hned zpochybňuje: „Rusko není vyspělý trh, kam by se dalo ve velkém vyvážet.“

Lipavský: Aby nezasahovali do výzdoby náměstí

Podle Lipavského by čeští diplomaté měli Moskvě v první řadě sdělit, že Česko je členem NATO a EU a že se na tom nic měnit nebude.

„Taky bychom jim ale měli vysvětlit, aby se Ruská federace nesnažila zasahovat do našich vnitřních záležitostí, ani do toho, jak si radnice vyzdobí svá náměstí. Pokud s námi vůbec zasednou k jednomu stolu, tak bychom jim měli vysvětlit, že není možné, aby nám hackovali ministerstvo zahraničí nebo nemocnice. A je toho víc,“ vypočítává Lipavský.

Poslanec SPD kontruje: „Jsme nejen součástí EU a NATO, ale také suverénní stát a měli bychom se řídit vlastním názorem. Ne tím, co je nám nakukáno z vnějšku. Jsem už starší ročník a pamatuju Varšavskou smlouvu a RVHP, kdy jsme byli v nějakém podřízení. V roce 1989 zněla na Václavském náměstí hesla: Nejsme jako oni. Ale my teď děláme tutéž politiku. Opět jsme v podřízení.“

Kauza ricin? Jen fake, říká Holík

Podle Lipavského je problém v česko-ruských vztazích zejména v tom, že z Moskvy žádný dialog nepřichází.

„Poté, co se tady odehrávalo s ricinem a dalšími kauzami, tak bych očekával, že ruský ministr zahraničí přijede do Česka a omluví se. To ale v životě neudělají. Místo toho navrhnou, aby s naším ministrem zahraničí jednal velvyslanec. To je naprosto asymetrické, de facto provokace, na kterou nemůžeme nikdy přistoupit.“

Holík zdůrazňuje, že úlohou diplomacie je najít společnou cestu a nikoliv hledat cestu k nepřátelství. „Pokud Lipavský stále zmiňuje ricin, všichni velice dobře vím, že je to fake. Že jsme si to svým způsobem vymysleli, abychom si našli hůl na bití psa. První krok jsme udělali my. My jsme na základě ničeho vyhostili agenty. My jsme změnili název ulice a podobně,“ reaguje Holík.

Celý rozhovor Martiny Maškové si poslechněte v audiozáznamu.