Z Třince se body nevozí lehce. Předvedli jsme parádní herní disciplínu, říká trenér Komety Brno Horáček

Všichni čtyři útočníci mistrovského Třince ztroskotali v samostatných nájezdech na zákrocích dvaadvacetiletého brněnského brankáře Postavy.

„Jsme šťastní za vítězství po nájezdech, jsou to důležité dva body. Z Třince se body nevozí lehce. Předvedli jsme parádní herní disciplínu, ať už co se faulů týká, nebo herní disciplínu, co se dodržování systému týká. A bylo to podtrženo výborným výkonem brankáře, včetně nájezdů, kde neinkasoval,“ chválil asistent brněnského trenéra Kamila Pokorného Jiří Horáček nováčka mezi extraligovými brankáři.

Raketový vstup do extraligy

Postava přišel v létě do Komety z prvoligového Přerova. A z prvních tří startů v extralize má dvě výhry a jen čtyři inkasované góly. „Jsme za něj šťastní, že takhle vlétl do extraligy a daří se mu. Zůstává pracovitý, pokorný, skromný, výborně trénuje, poslouchá rady trenéra gólmanů. Pracuje na sobě každý den, myslím si, že z něj jednou bude opravdu dobrý brankář a bude se neustále zlepšovat,“ říkal asistent trenéra Horáček.

✅ | Bonusový bod putuje do Brna, o výhře nad Třincem rozhodl svým nájezdem Adam Zbořil. Skvělá práce, hoši! #TRIKOM #TELH pic.twitter.com/x9YdAFAcsm — HC Kometa Brno (@HCKometa) September 22, 2024

I když Postava v minulosti říkal, že samostatné nájezdy nemiluje, v Třinci vychytal Libora Hudáčka, Andreje Nestrašila, Michala Teplého i Davida Ciencialu. Pátý útočník Ocelářů už se na řadu nedostal, protože Kometa měla dva úspěšné střelce Adama Zbořila a Kristiána Pospíšila. Postava byl od trenéra gólmanů Jana Švaříčka připravený.

„Myslím, že byl v pohodě. S trenérem brankářů si na to vždycky sednou a projíždějí potenciální střelce, aby byl i po této stránce nachystaný,“ doplnil brněnský kouč Horáček. Extraligovou tabulku vede stoprocentní Litvínov, Kometa je šestá, obhájce titulu devátý.