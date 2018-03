12. 8. 2013 |Kateřina Procházková, kko |Zprávy ze světa

Vysoké školné, tisícové dary a skvělé studijní výsledky. Jen to může dítěti zajistit přijetí do těch nejlepších privátních škol v čínském Hongkongu. I přesto se za vzděláním do tohoto ostrovního města stěhují tisíce žáků a studentů, především z Číny. Dostat se do prestižních školek, základních a středních škol nebo na univerzity není jednoduché.