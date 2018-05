Nemovitosti jako bankomat. Firma poskytující zpětné hypotéky získala od ČNB licenci

Využívat svou nemovitost jako bankomat můžou čeští senioři už téměř tři roky. Od září 2015 funguje na tuzemském trhu společnost, která nabízí takzvané zpětné hypotéky. Nově od České národní banky získala licenci jako nebankovní společnost, a to i přesto, že před třemi lety před jejími službami centrální banka varovala. Zájem seniorů o reverzní hypotéky ale stoupá, zatím je využilo přes sto klientů. Původní zpráva Praha 12:05 14. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hypotéky, půjčky, bankovní produkt, úvěry (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Helga Vychopňová, které je 81 let, zdědila domeček v Mariánských Lázních po své matce, žije v něm od svých 15 let. Stěhovat se jí z něj nechtělo, přestože potřebovala při svém důchodu peníze. Svůj dům proto zastavila takzvanou zpětnou hypotékou a peníze si nechala vyplatit hotově. Potřebuje si totiž nejen opravit garáž a pořídit nové auto, ale také se postarat o svou dceru.

„Je postižená a žije teď už devátým rokem v Mnichově - měla totiž dětskou mozkovou obrnu, přestala chodit a tam je o ni bezvadně postaráno, ale po stránce fyzické. Tak jsem si myslela, že se domluvím s paní ředitelkou, že bych jí našla asistenta na pár hodin denně a že jí to zaplatím,“ vysvětlovala paní Helga.

To je jeden z příběhů seniorů z internetových stránek společnosti Finemo.cz, která v Česku už téměř třetím rokem poskytuje reverzní - tedy zpětné hypotéky. Senioři, kteří nemají dostatek peněz na své stáří můžou svou nemovitost, dům nebo byt, zastavit a rentu si vybrat buď najednou, nebo v měsíčních splátkách. A zájem o tuto službu v Česku roste, říká jeden ze zakladatelů firmy Marek Rokoský.

Zájem klientů

„Znamená to ročně stovky klientů, denně to znaměná 40 až 50 žádostí o kalkulaci našeho produktu. V současné chvíli máme něco přes 100 klientů a ten nárůst je patrný zhruba od poloviny roku 2017,“ popsal Rokoský.

Průměrný věk seniorů, kteří si berou zpětné hypotéky, je necelých 71 let a nejčastěji si berou úvěry na své byty. Jen v třetině případů jde o rodinné domy. Důležitý je odhad hodnoty nemovitosti, navíc byt či dům zůstává i nadále majetkem seniora, dodává Marek Rokoský.

„Po podpisu smluv dojde k zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí, to znamená, že senior i dál zůstává majitelem nemovitosti a potom, co je zápis dokonán, dojde k vyplacení částky buď jednorázově, nebo v předem určených platbách po dobu několika let,“ vysvětloval Rokoský.

Po smrti klienta připadne nemovitost dědicům, kteří splatí úvěr nebo nemovitost prodají a dluh uhradí. Většina klientů si nechává vyplatit peníze najednou. Společnost pak tento úvěr úročí osmi a půl procenty. Třetina klientů si zvolí kombinaci jednorázové výplaty a měsíčních plateb. Společnost Finemo.cz navíc získala i licenci České národní banky (ČNB) na poskytování spotřebitelských úvěrů, a to i přesto, že před jejími službami centrální banka v roce 2015 varovala.

Upozornění ČNB

„Naše dřívější upozornění týkající se produktu zpětných hypoték pramenila zejména z toho, že v té době nebyla tato část trhu nějak zákonem regulována. Od té doby se změnila podstatná věc, a to že vešel v platnost zákon o spotřebitelském úvěru a tyto produkty a tento segment je nyní regulován,“ zdůvodnil mluvčí ČNB Marek Zeman.

I přesto centrální banka nabádá klienty, aby si vždy smlouvy řádně prostudovali, než je podepíšou. Důchodovou rentu nabízí v Česku od roku 2010 třeba i společnost Královská realitní, s. r. o. Ta ale nemovitost od lidí koupí a nechá je v nich dožít.

„Po odhadu tržní ceny nemovitosti je stanovena odkupní cena a rozvrh plateb důchodové renty, současně se smlouvou o převodu je uzavírána smlouva o zřízení věcného břemene, které je následně vloženo do katastru nemovitostí,“ sdělil Petr Steinbauer, právník společnosti.

Cílení na seniory

Po smrti klienta tak nemovitost zůstává i dál ve vlastnictví společnosti. Protože tato společnost neposkytuje úvěry, tak pod dohled Centrální banky nepatří. Na zpětné hypotéky se ale dívají kriticky někteří hypoteční specialisté. Třeba Daniel Horňák ze společnosti Chytrý Honza.

„Cílí na velmi omezenou skupinu obyvatelstva, vesměs seniory, tedy menší finanční gramotnost těchto obyvatel,“ komentoval Horňák.

Hypoteční specialistka Martina Malečková Pařízková ze společnosti Bidli upozorňuje i na jiné možnosti, které mohou využít senioři v případě, že si chtějí přilepšit k důchodu. „Minimálně třeba spotřebitelské úvěry, které banky poskytují i bez zajištění. Nicméně se jedná o účelové úvěry, ale lze na českém trhu najít i neúčelové úvěry, které jsou zcela určitě s nižší úrokovou sazbou,“ radila Malečková.

Jako první na světě mohli zpětné hypotéky využívat senioři ve Spojených státech, fungují třeba i ve Velké Británii nebo v Německu.