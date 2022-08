Jak ušetřit? Méně energie spotřebovává plná lednice, ovoce omývejte v míse s vodou

Rostoucí inflace ukrajuje z rozpočtů domácností stále víc peněz. Češi tak začínají ve velkém šetřit. Až o tisícikoruny méně můžeme zaplatit změnou našich návyků. A nejde jen o otočení kohoutku na topení směrem dolů. Energie za všechny peníze Prahy 20:15 30. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Méně energie spotřebovává plná lednice (ilustrační foto) | Foto: rperucho | Zdroj: Pixabay License

Teplo doma spolkne až 85 procent nákladů na energie v domácnosti. Pokud tedy chceme v letošní topné sezoně ušetřit co nejvíce, máme čas se na ni připravit. A to třeba tím, že zkrátíme závěsy, ty by totiž neměly překrývat radiátory, aby mohlo teplo proudit do místnosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak ušetřit za energie? Radí Barbora Kladivová z ekonomické redakce

Efektivitu vytápění můžeme zvýšit třeba i speciální odraznou deskou za topením. A myslet bychom měli i na ideální teplotu v domácnosti.

„Udržovat takzvanou trenýrkovou teplotu během zimních měsíců vyjde při současných cenách opravdu velmi draho. Doporučujeme na termostatu snížit teplotu. Při snížení o jeden stupeň, klesne spotřeba energie až o šest procent. Odborníci doporučují jako optimální teplotu v obývacím pokoji 20 stupňů, v ložnici 17 stupňů,“ radí mluvčí spotřebitelského centra dTest Jaroslav Švehla.

Nabíječky v zásuvkách

A jak mohou lidé začít šetřit už nyní? Pokud máme doma staré spotřebiče, měli bychom se zamyslet nad jejich výměnou. Ty nové, energeticky úsporné, nám totiž pomůžou opět snížit konečné vyúčtování.

Pokud se podíváme do kuchyně, tak můžeme ušetřit tím, že budeme vařit s pokličkou, díky které zkrátíme dobu vaření. Využívat bychom měli i vyhovující velikost plotýnek. A třeba rozpálenou troubu využívat na maximum, tedy nenechat ji vystydnout.

Ušetřit můžeme třeba i na vaření v rychlovarné konvici tím, že budeme ohřívat jen potřebné množství vody. Pár stokorun ušetříme ročně i tak, že budeme zeleninu a také ovoce omývat třeba v napuštěné míse místo pod tekoucí vodou.

Nevětším energetickým žroutem v kuchyni je lednice, ta spotřebuje ročně až pětinu elektřiny v domácnosti. Neměli bychom ji tak nechávat dlouho otevřenou. „Důležité je také její umístění. Nesmí být blízko zdroje tepla. A musí mít dostatečný odstup 5 až 10 centimetrů od zdi. Velkou roli i hraje nastavení teploty. Nemusí být nižší než pět stupňů Celsia, v případě mrazáku je to minus 18 stupňů,“ doplňuje další tipy Švehla.

Méně energie spotřebovává plná lednice. Elektřinu spotřebovávají také nabíječky, které jsou trvale v zásuvkách.

Vana plná horké vody, také nepatří na seznam, pokud chceme opravdu ušetřit. Měli bychom ji vyměnit za kratší sprchu. To samé platí u čištění zubů, při kterém bychom měli vodu vypínat.

Ušetřit můžeme stokoruny ročně i při praní - stačí snížit teplotu praní na 30 stupňů a vyhnout se krátkým programům, které spotřebovávají víc elektřiny.