Jak zaplatit nájem v době nouzového stavu? Ptejte se právníka Jakuba Svobody, odpoví vám v online chatu

Co mají dělat lidé, kteří teď nemohou platit nájem? Jak požádat o odklad splácení hypotéky? A jaká práva naopak mají majitelé domů? Pomoc nájemníkům i majitelům nemovitostí zasaženým vládními opatřeními kvůli šíření koronaviru probereme ve Finanční poradně Radiožurnálu a iROZHLAS.cz. Ptejte se už teď hosta online chatu právníka Jakuba Svobody. Finanční poradna Praha 6:40 15. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak zaplatit nájem v době nouzového stavu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vládní opatření během nouzového stavu nejvíce dopadnou na domácnosti, jejichž příjem se snížil, nebo zcela vypadl. Problémy se splácením mají ale také podnikatelé, kteří kvůli koronaviru museli zavřít svoje provozovny a nevydělávají, nebo hlásí pokles zakázek.

Paní Jana Laušová z Prahy má kosmetický salon. Vládní opatření ale její byznys ukončila. Jana přišla o nasmlouvané klienty, jenže nájemné musí platit dál.

„Mé podnikání koronavirová krize ukončila velmi rychle a razantně. Musela jsem kvůli nařízení vlády salón kompletně uzavřít a ze dne na den jsem přišla o veškeré příjmy. Budeme hledat řešení, jak zaplatit v dalších měsících nájmy jak v obchodě, tak doma,” popisuje svou situaci kosmetička.

Pravidla pro odklad

Jasná pravidla, za jakých podmínek by lidé mohli požádat o odklad splátek, nejsou. Návrh zákona ještě musí schválit Senát a podepsat president Miloš Zeman. Podle advokátky Lenky Veselé, která je zároveň i členkou Sdružení nájemníků, je ale nejjistější cestou písemná žádost.

„Nájemce bude o odklad plateb žádat vždy pronajímatele. Lze doporučit, aby se nájemce obrace na pronajímatele písemně – ať už formou doporučeného dopisu, e-mailem nebo datovou schránkou. Pronajímateli dále nájemce musí doložit, že se dostal do prodlení v důsledku (vládních) opatření potvrzením od příslušného úřadu práce,” radí advokátka Lenka Veselá.

Odložit splátky by si lidé mohli až do konce letních prázdnin, podnikatelé do konce června. Zároveň ale platí, že dlužnou částku musí lidé splatit do konce letošního roku.

Pokud se lidé dostali do problémů se splácením už nyní, advokáti doporučují, aby se nájemníci s majiteli nemovitostí zkrátka dohodli na odkladu nebo alespoň snížení splátek.

Nájemníci se nemusí bát, že by o bydlení přišli. V současnosti totiž nesmí dostat výpověď kvůli neplacení nájemného. Musí ale doložit pokles příjmů způsobený vládními opatřeními. Dál však musí hradit služby spojené s užíváním bytu – tedy třeba energie.

A co druhá strana?

Podle Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí se v Česku pronajímá přes milion bytů nebo domů. Asi čtvrtina z celkového počtu vlastníků připadá na podnikatele nebo firmy. Zbytek – tedy většina - jsou fyzické osoby. I ty ale mají výdaje a v některých případech jsou na příjmu z pronájmu finančně závislí.

Podle výkonné manažerky Asociace pro rozvoj trhu Marie Mockové navíc hrozí, že nájemníci nebudou mít peníze na dorovnání dluhu. „Domácnosti si nebudou odložené nájemné spořit stranou a v okamžiku, kdy budou povinny nájemné splácet, tak finanční prostředky k dispozici mít zkrátka nebudou,” namítá Mocková.

„Pronajímateli zbyde pouze jistota ve výši jedno-měsíční platby. Pronajímatelé však budou muset hradit své závazky i v době, kdy bude docházet k výpadku plateb nájmů,” dodává.

Kromě nájemného lze dále odložit také splátky úvěrů a hypoték, které si lidé sjednali před 26. březnem. Přerušit splácení můžou domácnosti i firmy na tři nebo šest měsíců. Záleží na každém, jakou variantu si zvolí.

Dlužníci musí prohlásit, že si splátky půjčky odkládají kvůli pandemii. A odkládá se taky splátka půjčky do Státního fondu rozvoje bydlení až do konce listopadu. Týká se asi dvaceti tisíc lidí, hlavně mladých rodin.